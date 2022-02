RegionalMedien Austria mit höchster Printauflage* eine stabile Größe am heimischen Medienmarkt

3.441.552 verbreitete Gesamtauflage österreichweit*

Die Menschen sind vorrangig an den Geschehnissen in ihrer eigenen Lebensumgebung interessiert und genau das bekommen sie mit unseren Zeitungen: Die aktuellsten Nachrichten aus der umliegenden Region. Das spiegelt auch unseren Leitsatz – das Leben der Menschen in den Regionen besser machen – wider. Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Werte der ÖAK bestätigen einmal mehr die hohe Präsenz der RegionalMedien Austria am österreichischen Printmedienmarkt. Mit einer Gesamtauflage von 3.441.552 Exemplaren wöchentlich* ist die verlässliche Größe des Medienhauses und seiner Medien deutlich erkennbar. Die 129 Zeitungsausgaben sind in ganz Österreich in allen Bezirken ein fixer Bestandteil. Zusätzlich zu den gedruckten Ausgaben kann man die Nachrichten und aktuellen Geschehnisse jederzeit auch im ePaper auf dem Online-Portal MeinBezirk.at nachlesen.

Die Leserinnen und Leser dort ansprechen, wo sie zuhause sind.

„Wir stellen unsere Zeitungen Woche für Woche kostenfrei an Haushalte in ganz Österreich zu. Das macht uns einzigartig am heimischen Medienmarkt”, so Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria. „ Die Menschen sind vorrangig an den Geschehnissen in ihrer eigenen Lebensumgebung interessiert und genau das bekommen sie mit unseren Zeitungen: Die aktuellsten Nachrichten aus der umliegenden Region. Das spiegelt auch unseren Leitsatz – das Leben der Menschen in den Regionen besser machen – wider. ”

Titel der RegionalMedien Austria – ÖAK 2. HJ 2021*: verbreitete Auflage*

BezirksZeitung 605.585

BezirksBlätter Burgenland 123.691

BezirksBlätter Niederösterreich 723.234

BezirksBlätter Salzburg 203.240

BezirksBlätter Tirol 271.426

Woche Steiermark 550.483

Woche Kärnten 232.295

BezirksRundSchau Oberösterreich 585.325

RZ-Medien Vorarlberg 138.108

RegionalMedien Austria gesamt 3.441.552, davon ePaper 8.165

*Quelle: ÖAK 2. HJ 2021, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel (wöchentlich, gratis).



Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



