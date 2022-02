M.A.N.D.U. verliert mit Wolfgang Kaufmann sein Architektur-Mastermind

Linz (OTS) - Für den österreichischen EMS-Marktführer M.A.N.D.U. war beim Beginn 2012 neben der innovativen EMS-Technologie vor allem das Raumkonzept der Stores und das dabei empfundene Wohlgefühl der entscheidende Erfolgsfaktor. Seit der Gründung von M.A.N.D.U. ist das Linzer Architekturbüro Kaufmann Haas & Partner mit der Designgestaltung der M.A.N.D.U.-Stores beauftragt. Die beiden Architekten Wolfgang Kaufmann und Mathias Haas gingen vor fast zehn Jahren neue Wege für die Fitnessbranche. Der visionäre Ansatz war bereits damals, in einem Mikrostudio auf wenig Fläche eine Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen. Die von ihnen entwickelten Möbel sind bis heute im Einsatz und wurden nur punktuell weiterentwickelt. Am letzten Wochenende verabschiedete die M.A.N.D.U.-Familie ihr Architektur-Mastermind Wolfgang Kaufmann im Linzer Mariendom.

„Genauso wie Wolfgang Kaufmann mit seinen beiden Markenzeichen, dem Hut und der Zigarre, unverwechselbar und einzigartig war, sollten von Anfang an die M.A.N.D.U.-Stores etwas Unvergleichliches an sich haben“, sagt M.A.N.D.U.-Initiator Oliver Strauss und ergänzt: „Daher haben wir gemeinsam mit Wolfgang Kaufmann und seinem Partner Mathias Haas ein einzigartiges Store-Konzept entwickelt, dass es in dieser Art und Weise in der Fitnessbranche vorher noch nicht gegeben hat. So entstanden Mikrostudios mit einer eigens entworfenen Raumstruktur, spezifisch ausgewählten Böden und Spezialmöbeln, die extra für uns entwickelt wurden. Herausgekommen ist ein Store-Konzept, das eine Wohnzimmeratmosphäre vermittelt und sogar den Sprung nach Amerika geschafft hat, wo es sich großer Beliebtheit erfreut. Das haben wir unter anderem Wolfgang Kaufmann, dem Vater meines Geschäftspartners Philipp, zu verdanken.“ Am Samstag, den 19.02.2022, verabschiedete sich M.A.N.D.U. von Wolfgang Kaufmann im Linzer Mariendom.

Honorarkonsul Architekt Professor DI Wolfgang Kaufmann gründete 1972 das Architekturbüro Kaufmann Haas & Partner (KHSA) und war im In- und Ausland für mehr als 500 Projekte verantwortlich. Zu seinen prominentesten Bauwerken gehörten der Power Tower, die Konzernzentrale der Energie AG, das Landesdienstleistungszentrum des Landes OÖ sowie zahlreiche Gebäude rund um den Europaplatz in Linz. Bereits 2020 schied Kaufmann aus seinem Unternehmen aus und übergab das Zepter an seinen Partner Mathias Haas. „Wir haben 2012 einen gemeinsamen Weg begonnen und setzen diesen auch in Zukunft konsequent fort“, freut sich Strauss auf die weitere Zusammenarbeit mit Architekt Haas.

