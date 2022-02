ÖSTERREICH&oe24 in Wien laut ÖAK führende Tageszeitung in verbreiteter Auflage

Im Jahresschnitt laut ÖAK in Wien verbreitete Auflage von 283.086 Zeitungen, österreichweit 436.260 Zeitungen – ein Plus bei ÖSTERREICH am Sonntag im 2. Halbjahr

Wien (OTS) - Laut eben gemeldeter „Österreichischer Auflagenkontrolle“ für das gesamte Erscheinungsjahr 2021 ist die Zeitungs-Kombi ÖSTERREICH&oe24 in Wien der in der verbreiteten Auflage führende Zeitungstitel.

Laut ÖAK verbreitet die Zeitungs-Kombi ÖSTERREICH&oe24 in Wien täglich 283.086 Zeitungen (im Schnitt von Montag bis Freitag) und liegt damit vor der Gratiszeitung Heute, die im Jahresschnitt 2021 274.014 Zeitungen von Mo–Fr täglich verbreitete. Deutlich zurück am Wiener Zeitungsmarkt die Kronen Zeitung mit 86.128 verbreiteten Zeitungen (Mo-Sa) und der Kurier mit 48.746 verbreiteten Zeitungen täglich (Mo-Sa) in Wien.

Österreichweit meldet die ÖAK für die Zeitungs-Kombi ÖSTERREICH&oe24 im gesamten Erscheinungsjahr 2021 eine verbreitete Auflage (Mo-Fr) von 436.260. Hier liegt ÖSTERREICH&oe24 auf Platz 3 hinter der Kronen Zeitung mit 668.173 und Heute mit 480.589 jedoch deutlich vor der Kleinen Zeitung mit 296.494

verbreiteten Zeitungen (Mo-Sa) und dem Kurier mit 122.498 Verbreitung (Mo-Sa).

Im 2. Halbjahr 2021 gibt es Zugewinne für die Sonntags-Ausgabe von ÖSTERREICH. Hier steigerte ÖSTERREICH seine verbreitete Auflage von 352.867 Zeitungen im 2. Halbjahr des Vorjahres auf 367.719 Zeitungen im 2. Halbjahr 2021, das ist ein Plus von über 14.000 verbreiteten Exemplaren von ÖSTERREICH am Sonntag. Damit ist ÖSTERREICH der einzige SB-Zeitungstitel, der im vergangenen Halbjahr am Sonntag in seiner verbreiteten Auflage ein Plus verzeichnen kann.

Quelle:

ÖAK Jahresschnitt 2021, Wochenschnitt Gesamt und Wien, verbreitete Auflage

ÖAK 2. Halbjahr 2021, Sonntag Gesamt, verbreitete Auflage

Vergleich mit 2. Halbjahr 2020, Sonntag Gesamt, verbreitete Auflage ÖSTERREICH&oe24 und HEUTE sind Tageszeitungen-GRATIS, Kronen Zeitung, Kleine Zeitung und Kurier sind Tageszeitungen-KAUF.

ÖSTERREICH&oe24 und HEUTE Wochenschnitt Mo-Fr, Kronen Zeitung, Klein Zeitung und Kurier Mo-Sa.

Die Presse am Sonntag hat keinen SB-Sonntag Vertrieb

ePaper Wochenschnitt Jahresschnitt 2021:

Krone Gesamt 42.589, Heute Gesamt 8.756, Kombi ÖSTERREICH&oe24 Gesamt 14.602, KURIER Gesamt 19.679 und Kleine Zeitung Gesamt 47.790

Krone Wien 5.997, Heute Wien 8.756, Kombi ÖSTERREICH&oe24 Wien 14.602 und KURIER Wien 10.912

ePaper Sonntag 2 HJ/2021 und 2HJ/2020:

ÖSTERREICH Gesamt 8.461 (2/HJ 2021) und 6.834 (2/HJ 2020)

Rückfragen & Kontakt:

Mediengruppe Österreich GmbH

Büro Wolfgang Zekert

Tel.: 01.58811 DW 1110

w.zekert @ oe24.at