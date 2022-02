Das ORF RSO Wien im März: Uraufführung von Hannah Eisendles „Heliosis“

Wien (OTS) - Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien präsentiert am 1. März im Rahmen seiner Kammermusikreihe im Arnold Schönberg Center u. a. die Uraufführung des „Quintett für Flöte, Klarinette, Violine, Viola und Violoncello“ von Wolfram Wagner. Eine weitere Uraufführung steht am 11. März im Wiener Konzerthaus auf dem Programm: das RSO-Auftragswerk „Heliosis“ von Hannah Eisendle.

„Kammersymphonie“ ist das Motto des Konzerts am Dienstag, den 1. März (19.30 Uhr) im Arnold Schönberg Center. Auf dem Programm stehen Arnold Schönbergs „Kammersymphonie Nr. 1 E-Dur“, Gerald Reschs „Zweige“, Gustav Mahlers „Klavierquartettsatz a-Moll“ und die Uraufführung von Wolfram Wagners „Quintett für Flöte, Klarinette, Violine, Viola und Violoncello“. Es spielen Andreas Planyavsky (Flöte), Pedro Afonso Minhava Reis (Klarinette), Anaïs Tamisier (Violine), Andrea Stadler (Viola), Solveig Nordmeyer (Violoncello) und Gottfried Rabl (Klavier). Moderiert wird das Konzert von Eva Teimel. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Donnerstag, den 24. März (19.30 Uhr) zu hören. Weitere Termine der Kammermusikreihe finden am 6. Mai, 3. und 9. Juni 2022 statt.

Am Freitag, den 11. März (19.30 Uhr) spielt das RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop im Wiener Konzerthaus die Uraufführung von Hannah Eisendles „Heliosis“, ein Auftragswerk des RSO. Weiters stehen Erich Wolfgang Korngolds „Konzert für Violine und Orchester D-Dur“ -den Solopart übernimmt der chinesische Violinvirtuose Ning Feng – und Antonín Dvořáks 7. Symphonie auf dem Programm. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 18. März (19.30 Uhr). Von 16. bis 20. März geht das RSO Wien unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop mit Werken von Hannah Eisendle, Robert Schumann und Antonín Dvořák auf Spanien-Tournee. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

