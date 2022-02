Österreichische Lotterien sind neuer Premiumsponsor der Akademie des Österreichischen Films

Wien (OTS) - Die Akademie des Österreichischen Films unter der aktuellen Präsidentschaft von Verena Altenberger und Arash T. Riahi vergibt seit über einem Jahrzehnt jährlich den Österreichischen Filmpreis und zählt mittlerweile rund 600 Mitglieder. Neben der Organisation des Österreichischen Filmpreises betreut die Akademie zahlreiche andere Projekte, die das österreichische Filmschaffen fördern, Netzwerke schaffen und einem größeren Publikum zugänglich machen. All dies ist nur mit starken Sponsoren möglich – die Akademie des Österreichischen Films freut sich daher sehr, die Österreichischen Lotterien als Premiumsponsor an Bord begrüßen zu dürfen!

Eines der gemeinsamen Projekte wird im Herbst über die Bühne gehen und zwei Aktionen verbinden: Die „Lotterien Tage“, bei denen die österreichische Kultur niederschwellig zugänglich gemacht wird, treffen auf „Filmpreis on Tour“, eine stärkere Sichtbarmachung des heimischen Filmschaffens in den Bundesländern.

Das Projekt sieht vor, dass im September an einem Tag landesweit in ausgewählten Programmkinos die Preisträgerfilme des Österreichischen Filmpreises 2022 in den Kategorien bester Spielfilm, bester Dokumentarfilm und bester Kurzfilm gezeigt werden. Die „Lotterien Tage“ wurden im Jahr 2010 ins Leben gerufen und ermöglichten bisher 140.000 Menschen bei mehr als 120 Aktivitäten den Gratis-Eintritt zu Kulturinstitutionen und Veranstaltungen.

„Ob Musik, bildende Künste oder Architektur: Österreich hat Stil. Ganz besonders stilsicher zeigt sich auch die heimische Filmszene, deren Erfolge international immer wieder aufhorchen lassen. Die Österreichischen Lotterien als großer Förderer von Kunst und Kultur in unserem Land sind stolzer Premiumsponsor der Akademie des Österreichischen Films und des Österreichischen Filmpreises 2022, bei dem die Crème de la Crème der Filmschaffenden mit dem begehrten Filmpreis ausgezeichnet wird“, so Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektion der Österreichischen Lotterien.

Akademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler ergänzt: „Es ist uns eine große Freude, dass wir die Österreichischen Lotterien als Premiumsponsor gewinnen konnten. Die Österreichischen Lotterien unterstützen schon seit Jahren mit viel Engagement Institutionen der österreichischen Kulturszene und sind dadurch ein wichtiger Partner. Die Akademie freut sich auf eine gemeinsame Zukunft und gute Zusammenarbeit.“

