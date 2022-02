Wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen?

Wien (OTS) - Kapsch lädt Sie ein, am 2. März am Kapsch TrafficCom Summit teilzunehmen, um sich über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im Verkehr zu informieren und einen Ausblick auf die Zukunft zu erhalten.

Die Technologie und die Politik von heute entscheiden über das Mobilitätsumfeld der Zukunft. Trends wie Konnektivität, nahtlose Mobilität und nachhaltige Autonomie sind von Dauer und werden die Gestaltung des städtischen und überörtlichen Verkehrs maßgeblich beeinflussen. Vom Privatauto zu vernetzten Dienstleistungen, von Autostraßen zu intermodalen Mobilitätsformen werden die etablierten Verkehrskonzepte sowohl aus technologischer als auch aus politischer Sicht neu bewertet werden müssen.

"In einer wissensbasierten, nachhaltigen Gesellschaft werden Autos und Straßen immer unwichtiger. Stattdessen stehen attraktive Raumnutzung und der Zugang zu Mobilität im Vordergrund", kommentiert Stefan Carsten, Zukunftsforscher und Mitglied der Podiumsdiskussion zum Thema "The Future of Mobility", die im Rahmen des Kapsch TrafficCom Summit am 2. März stattfindet.

Weitere Themen sind das Management der Mobilitätsnachfrage in Städten, die Entwicklung des Verkehrs von Silodenken zur vernetzten Fahrzeuge und die Auswirkungen moderner Maut- und Verkehrsmanagementsysteme auf die Verkehrssicherheit.

Kapsch TrafficCom lädt Sie herzlich ein, die Keynote von Stefan Carsten zu hören, die Podiumsdiskussion zu verfolgen und an einem der folgenden Deep Dives zu den Technologien teilzunehmen, die die Mobilität der Zukunft ermöglichen.

Die Teilnehmer:innen

Beteiligen Sie sich an der Diskussion über die Zukunft der Mobilität mit ausgewählten Expert:innen:

Stefan Carsten, Futurist und Stadtgeograf (auch Keynote-Speaker)

Christopher Tomlinson, Executive Director der State Road & Tollway Authority, Bundesstaat Georgia

Sophie Hackford, Futuristin und Forscherin an der Universität Oxford

Georg Kapsch, CEO der Kapsch TrafficCom

Wann/wo

Mittwoch, 2. März 2022 | 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr (CET)

Der Kapsch TrafficCom Summit findet live auf www.kapschsummit.net statt.

Um am Summit teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier . Nach der Registrierung erhalten Sie Ihren persönlichen Zugangslink.

