Wiener Klimafahrplan im Gemeinderat beschlossen

Wien (OTS) - Mit breiter Mehrheit wurde am Mittwochabend der Wiener Klimafahrplan im Gemeinderat beschlossen. Ausgehend vom Regierungsprogramm der Fortschrittskoalition und den Leitzielen der Smart Klima City Strategie Wien, die ebenfalls am Mittwoch beschlossen wurden, weist der Wiener Klimafahrplan den Weg Wiens Richtung Klimaneutralität 2040. Mit dem Wiener Klimafahrplan legt die Stadt Wien nun als erstes Bundesland in Österreich einen umfassenden Maßnahmenplan vor, der die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung umfasst. Mit klaren Zielsetzungen in allen Sektoren, festgelegten Pfaden zur CO2-Reduktion und über 100 Maßnahmen.

„Mit dem Beschluss im Gemeinderat ist der Zug in Richtung klimaneutrale Stadt auf Schienen. Ich freue mich über die breite Unterstützung und auf die Umsetzung unserer ambitionierten Vorhaben“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir haben in Wien gute Voraussetzungen, weil wir schon viele Jahre eine nachhaltige Klimapolitik machen. Aufgrund unseres Startvorteils, aber vor allem aufgrund des ambitionierten Programms und des Tempos, das wir uns vorgenommen haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Ersten sind, die über die Klimaziel-Linie gehen“, so Czernohorszky.

In die Erstellung des Klimafahrplans waren und sind Expert*innen, Wissenschaftler*innen sowie die Zivilgesellschaft im Rahmen des Wiener Klimarats eingebunden. Dieses Gremium berät die Stadt Wien bei der Entwicklung klimapolitischer Vorhaben.

„Wien hat sich viel vorgenommen und geht ambitioniert daran soziale Klimapolitik für alle zu machen. Die Kombination aus dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit, der Vorsorge für die künftigen Generationen, Inklusion und klaren quantifizierten Emissionsreduktionspfaden, das ist der Wiener Weg in der Klimapolitik. Wer viel will muss sich auch aus der Komfortzone rauswagen, herkömmliche Paradigmen hinterfragen und die Partizipation vieler ermöglichen. Der Wiener Klimafahrplan macht ganz große Schritte in diese Richtung“, so die Vorsitzende des Advisory Boards Wissenschaft des Wiener Klimarats Univ.-Prof.in Dr.in Sigrid Stagl. (Schluss)

