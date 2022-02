Kreislaufwirtschaft als Erfolgsstory und Herausforderung

Um Wirtschaftskreisläufe zu schließen, braucht es kluge Konzepte. In der Lebensmittelindustrie arbeitet man bereits intensiv daran, bestehende Kreisläufe bei Verpackung, Energie oder Agrarrohstoffen noch besser zu organisieren. In der aktuellen Ausgabe stellen wir einige dieser Ansätze vor Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

Wien (OTS) - „ Um Wirtschaftskreisläufe zu schließen, braucht es kluge Konzepte. In der Lebensmittelindustrie arbeitet man bereits intensiv daran, bestehende Kreisläufe bei Verpackung, Energie oder Agrarrohstoffen noch besser zu organisieren. In der aktuellen Ausgabe stellen wir einige dieser Ansätze vor “, erklärt Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG. Darüber hinaus erwarten die Leserinnen und Leser spannende Einblicke in die Technologie Blockchain sowie Industrie 4.0. Die Preisträgerinnen des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2021 werden porträtiert. Auch präsentiert DIE ERNÄHRUNG wieder Neuigkeiten aus der Ernährungswissenschaft sowie dem Lebensmittelrecht.

Der Geschäftsführer beim Vorarlberger Tiefkühl-Kartoffelspezialisten 11er, Thomas Schwarz, berichtet im Interview, wie seine Firma die Kreisläufe geschlossen hält, was für einen Betrieb mit Sitz in Frastanz Regionalität bedeutet und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und die Entwicklung der Märkte auf 11er haben. Er gibt so spannende Einblicke in die Unternehmensstrategie.

Den Einfluss von Energie- und Klimapolitik auf den Standort Österreich analysiert Oliver Dworak, Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Welche Möglichkeiten die Technologie Blockchain in der Lebensmittelindustrie eröffnet, zeigt der Beitrag von Gerhard Laga, Servicemanagement und Informations- und Kommunikationstechnologie des E-Center der WKÖ, auf. Die Chancen für Unternehmen durch Zusammenarbeit in der Industrie 4.0 umreißt Michael Fellner vom Verein Industrie 4.0 Österreich.

Verpackungen im Kreislauf halten

Die Kreislaufwirtschaft von Verpackungen durch Circular Design zeigt Harald Hauke, Vorstand der Altstoff Recycling Austria AG und beschreibt im Interview, welche Bedeutung neben Sammelquoten und Pfandsystemen die Digitalisierung haben kann.

Die optimale Verpackung für Lebensmittel muss hohen Ansprüchen gerecht werden, wie Silvia Apprich, Studiengangsleiterin Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement der FH Campus Wien, aufzeigt. Verpackung soll nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten zum Kauf anregen, sondern auch das Produkt vor äußeren Einwirkungen und Kontaminationen schützen. Zusätzlich muss das Material kostengünstig und nachhaltig sein. Hinzu kommt, dass im Rahmen der EU-Kreislaufwirtschaftsstrategie bis 2030 alle Verpackungen wiederverwendet oder recycelt werden müssen.

Die Preisträgerinnen des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2021

Wir stellen in dieser Ausgabe die Preisträgerinnen unseres Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2021, Lisa-Maria Call und Tamara Rudavský, vor und präsentieren eine der ausgezeichneten Arbeiten: Tamara Rudavský hat sich mit mikrobiellen Einflüssen auf die Käsereifung beschäftigt. Die prämierte Masterarbeit wurde an der Universität für Bodenkultur Wien am Department für Lebensmittelwissenschaften und Lebensmitteltechnologie durchgeführt.

Weitere spannende Themen im Überblick: Von verarbeiteten Lebensmitteln und ihrer Rolle in der Ernährung bis zur Bewegungspyramide für den Alltag

Verarbeitete Lebensmittel werden häufig mit Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Adipositas in Verbindung gebracht. Elisabeth Sperr, forum. ernährung heute (f.eh), untersucht dazu: Was umfasst Verarbeitung? Ab wann gilt ein Produkt als hochverarbeitet und wie sind diese Klassifizierungssysteme zu beurteilen?

Hinsichtlich Energieaufnahme hat sich in den vergangenen Dekaden wenig verändert. In puncto körperliche Aktivität scheint diese rückläufig zu sein. Dieser Facette der Debatte rund um Zivilisationskrankheiten widmet sich der Beitrag von Marlies Gruber, f.eh. Die „Bewegungspyramide“ zeigt, wie man Bewegung besser in den Alltag integrieren kann.

Das Autorenteam Alfred Grof und Anna Maria Karlbauer informiert über die richtige Anwendung von Rechtsgrundlagen im Bereich des Lebensmittelrechts. Denn nicht selten resultieren durchaus grundlegende Rechtsfragen.

Ein Ausblick auf die Ausgabe 02.2022: Lieferketten und unfaire Handelspraktiken

In der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG stehen die Lieferketten im Zentrum, deren Störungen alle Lebensbereiche betrifft. Auch der Umgang mit unfairen Handelspraktiken innerhalb der Lieferketten wird anhand der Umsetzung der sogenannten EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken (UTP) in die österreichische Rechtsordnung eingehend beleuchtet. Weiters plant die EU ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Welche inhaltlichen Eckpunkte dabei zu erwarten sind, stellen wir vor.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis hin zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

