Erlebnis Österreich: "Fleischgenuss - ganz bewusst"

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem 27. Februar 2022, 16.30 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Das Klima retten, sich gesünder ernähren, Lebewesen respektvoll behandeln – die Trends unserer Zeit verändern auch den Umgang mit dem Lebensmittel Fleisch. Fleischspeisen als „Festtagsessen“ zu sehen, war bis vor einigen Jahrzehnten aus der Not heraus gang und gäbe. Heute ist das zu einem Gebot der Vernunft geworden. Beim Fleischkauf achten viele darauf, woher das Tier auf dem Teller stammt, wie es gehalten und geschlachtet wurde.

Die Dokumentation "Fleischgenuss – ganz bewusst" zeigt am Sonntag, dem 27. Februar 2022, um 16.30 Uhr in ORF 2, Paradebeispiele artgerechter Tierhaltung, von Schweinen über Rinder und Geflügel bis hin zu Schafen und Ziegen.

Im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel haben sich alte Haustierrassen als wichtiger Teil des Flächenmanagements bewährt. Mangalitzaschweine, Graurinder, Wasserbüffel und andere robuste Rassen passen in die Landschaft. Auch die Weideganshaltung ist im Burgenland wieder ein einträglicher Landwirtschaftszweig geworden, nicht nur im Südburgenland, sondern auch am Rande der Stadt Mattersburg. Eine neue Form der Mastochsenhaltung in Kreislaufwirtschaft wird im größten Rinderstall Österreichs in Markt Allhau praktiziert.

Einen kulinarisch-historischen Blick auf das Thema werfen die Historikern Susanna Steiger-Moser und der vielfach ausgezeichnete Koch Max Stiegl, der mit seinem Sautanz und dem konsequent gelebten Nose-to-Tail-Prinzip („Vom Kopf bis Schwanz“) weithin bekannt geworden ist.

Gestaltung: Nicole Aigner

Kamera: Markus Fuchs, Michael Ritter

Schnitt: Romana Krail

