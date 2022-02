Die ESG-Politik von Yadea bahnt den Weg für nachhaltige Innovationen in der globalen Elektro-Zweirad-Industrie

München (ots/PRNewswire) - Während die Welt sich mit der wachsenden Dringlichkeit auseinandersetzt, den Klimawandel zu bekämpfen, geht Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, mit seinen umfassenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien (ESG) voran. Durch die konsequente Einführung neuer ESG-Richtlinien in Verbindung mit seinen innovativen Produkten und Technologien hat Yadea seine Position als Pionier der nachhaltigen Entwicklung in der Branche der elektrischen Zweiräder gefestigt.

„In der heutigen Welt ist die nachhaltige Entwicklung sowohl ein globaler Branchenkonsens als auch ein wichtiger Maßstab für die Messung des Werts und Potenzials eines Unternehmens. Bei Yadea engagieren wir uns für strenge ESG-Richtlinien und setzen diese ganzheitlich in allen Geschäftsbereichen um, was wiederum unserem Unternehmen, unseren Kunden und unserem Planeten zugute kommt", so Aska Zeng, General Manager bei Yadea.

Energieeinsparung und Emissionsreduzierung sind zwei Kernziele, die Yadea im Rahmen seines eigenständigen Beitrags zum Umweltschutz kontinuierlich anstrebt. Mit über 50 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen in zwei Jahrzehnten hat Yadea den Benzinverbrauch um 9,07 Millionen Tonnen und die CO2-Emissionen um 31,63 Millionen Tonnen im Vergleich zu herkömmlichen gasbetriebenen Fahrzeugen reduziert, was der Pflanzung von 1,58 Milliarden Bäumen entspricht.

Darüber hinaus fördert Yadea mit seinem jährlichen 717 Cycling Festival sichere, umweltfreundliche Verkehrsmittel und ermutigt die Verbraucher mit Subventionen in Höhe von 100 Millionen RMB für emissionsarme Fahrzeuge, sich für umweltfreundliche Hightech-Reisen zu entscheiden. Yadea hat für die Veranstaltung auch mit Regierungsstellen und Prominenten zusammengearbeitet und eine Allianz gegründet, um die sichere Entsorgung und das Recycling von Blei-Säure-Batterien zu erleichtern.

Neben dem Beitrag zum Umweltschutz unterstützt Yadea auch weiterhin soziale Initiativen in China. In den letzten Jahren hat das Unternehmen landesweit fünf Hope-Grundschulen eingerichtet, das Chongqing Modern Manufacturing Vocational College gegründet und finanzielle Hilfe für Katastrophengebiete geleistet. Darüber hinaus spendete Yadea 10.000 neue Elektrofahrzeuge nach nationalem Standard und eine große Anzahl medizinischer Hilfsgüter, als COVID-19 im Jahr 2020 auftrat.

Als erstes in Hongkong börsennotiertes Unternehmen für elektrische Zweiräder engagiert sich Yadea für die Entwicklung des chinesischen ESG-Netzwerks und die Umsetzung nationaler Industriestandards und -Rahmenbedingungen. Im Oktober 2021 richtete Yadea einen ESG-Ausschuss ein, um moderne Unternehmensführung und grüne Transformation zu fördern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Offenlegung seiner ESG-Politik verstärkt und hält Investoren und die Öffentlichkeit durch regelmäßige Berichte aktiv über grüne Initiativen und Ergebnisse auf dem Laufenden.

Dieses kontinuierliche Engagement für Transparenz hat die Leistung von Yadea seit 2020 noch gesteigert. Aufgrund der steigenden Umsätze haben globale Investoren das Wachstum des Unternehmens zur Kenntnis genommen: Der Aktienkurs von Yadea hat sich innerhalb von zwei Jahren fast verzehnfacht, und die Marktbewertung des Unternehmens lag zuletzt bei über 33 Milliarden Hongkong-Dollar. Darüber hinaus ist Yadea aufgrund seiner Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung eines der wenigen chinesischen Unternehmen, die im Jahr 2021 als MSCI ESG AAA-Unternehmen eingestuft werden.

Angesichts der Tatsache, dass sich die grüne Wirtschaft als wichtiger Entwicklungstrend herauskristallisiert, ist Yadea in der Lage, als ESG-Pionier in der globalen Elektrofahrzeugbranche eine wesentliche Rolle zu spielen. Yadea ist führend in der Branche, wenn es darum geht, gemeinsam etwas aufzubauen und das Potenzial der nachhaltigen Entwicklung gemeinsam zu nutzen. So wird Yadea die Welt in eine neue Ära grüner technologischer Innovationen führen und Millionen von Menschen dabei helfen, ihr Leben zu elektrifizieren".

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

Offizielle Website: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany

Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany

Twitter: https://twitter.com/YadeaGermany

Rückfragen & Kontakt:

YADEA-Medienteam,

Tel.: 0510-88100267,

E-Mail: media @ yadea.com