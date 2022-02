Casio bringt mattschwarze Ganzmetall-G-SHOCK auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Eine komplexe Kombination aus verschiedenen Oberflächen

Casio Computer Co., Ltd. hat heute das neueste Modell seiner stoßbeständigen Armbanduhren-Reihe G-SHOCK vorgestellt. Die neue GMW-B5000MB ähnelt der GMW-B5000, der ursprünglichen Vollmetallversion des ersten G-SHOCK-Modells, und verfügt über eine Reihe detaillierter Oberflächen, die in einem raffinierten schwarzen Design kombiniert werden.

Die GMW-B5000MB vereint einzelne Komponenten, die mit Honoberflächen* und Mehrfachpolierungen behandelt wurden und der hochwertigen, stoßfesten Uhr einen einzigartig ansprechenden Look verleihen, der ein Höchstmaß an Textur und Haptik bietet.

Die gesamte Außenseite der Uhr ist geschliffen und mit einem schwarzen Ionen-Finish für eine matte schwarze Raffinesse ionenplattiert. Einzelne Details sind zusätzlich veredelt. Das gebürstete Finish auf den erhöhten Bereichen an der Seite der Lünette und den Seiten des Armbands behält eine metallische Textur bei, ist jedoch matter. Die Spiegeloberfläche hingegen verleiht der Oberfläche der Schrauben, Knöpfe und anderen Details einen strahlenden Glanz.

Bei diesem neuesten Modell nutzt Casio auch einen neuen Veredelungsprozess. Nach der ersten schwarzen Ionenplattierung wird die obere Oberfläche der Lünette wieder mit einem Hairline-Finish poliert, um den größten Teil des darunter liegenden Edelstahls mit seinem silberfarbenen Glanz freizulegen. Die schicke und nahtlose Integration des silbernen Edelstahl-Farbtons der Lünette und des matten Schwarz des Gehäuses, ergänzt mit mehreren komplexen Oberflächen, ergibt ein wunderschön detailliertes, hochwertiges Design mit einem einzigartigen, anspruchsvollen Look.

* Eine Oberflächenveredelungstechnik, bei der eine Oberfläche durch Besprühen mit feinen

Schleifmitteln poliert wird



Die Funktionen der GMW-B5000MB sind ebenso gut wie ihr Design. Die Uhr verfügt sowohl über Standard-Funkwellenempfang als auch über Smartphone-Link-Konnektivität. Damit kann der Besitzer die G-SHOCK Connected-App verwenden, um stets eine präzise Zeitmessung zu gewährleisten und Alarme, Weltzeit und andere Einstellungen einfach zu verwalten. Wenn sie mit der App verbunden ist, kann die Uhr auch praktische Funktionen wie Erinnerungen und Telefonfinder verwenden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749665/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749666/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749667/3.jpg

