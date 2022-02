SJ-Stich: „Krieg in der Ukraine wäre eine Katastrophe für ganz Europa – Dem Krieg keinen Frieden!“

Fotoaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der drohenden Eskalation des Ukraine-Konflikts

Wir sagen klar und deutlich: Dem Krieg keinen Frieden! Paul Stich, SJ 1/2

Eine militärische Auseinandersetzung kann nie die Antwort auf bestehende Spannungen sein! Paul Stich, SJ 2/2

Wien (OTS) - “Die Situation in der Ostukraine droht nach der inakzeptablen russischen Intervention zu eskalieren. Tausende Zivilist*innen fürchten um ihr Leben, ihre Familien und ihre Heimat. Unzählige Jugendliche drohen in einem sinnlosen Krieg zum Kanonenfutter zu werden, um die imperialistischen Fantasien eines Staates zu stillen. Das können wir nicht unkommentiert hinnehmen. Wir sagen klar und deutlich: Dem Krieg keinen Frieden! In Österreich, in der Ukraine, sowie überall sonst auf der Welt” sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) anlässlich einer Aktion der SJ gegen den drohenden Krieg in der Ostukraine am Mittwoch.



Bei der vorangegangenen Straßenaktion bekamen Jugendliche eine Stunde lang die Möglichkeit, am Platz der Menschenrechte eine Kerze als Symbol gegen den drohenden Krieg anzuzünden. Insgesamt kamen dabei um die 100 angezündete Kerzen zusammen. Stich betont weiters, dass alle Schritte unternommen werden müssen, um eine weitere militärische Eskalation zu verhindern: “In einem ersten Schritt müssen alle Kampfhandlungen eingestellt und alle russischen Truppen umgehend hinter die anerkannten Grenzen zurückgezogen werden. Danach gilt es in Verhandlungen die russische Aggression zu stoppen und zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Eine militärische Auseinandersetzung kann nie die Antwort auf bestehende Spannungen sein! ”, so Stich abschließend.



Fotos der Aktion sind unter folgendem Link abrufbar: LINK



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at