Hofinger: Für starke Gemeinden und ein starkes Gesundheitswesen

ÖVP-Gemeindesprecher zum 750-Millionen-Euro-Spitalspaket

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme in Europa, wenn nicht sogar weltweit, das Zugang für jeden bietet“, wies heute, Mittwoch, ÖVP-Gemeindesprecher Abg. Manfred Hofinger in seiner Plenarrede zum Beschluss des 750-Millionen-Euro-Spitalspakets darauf hin, dass über 270 Spitäler und über 7.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für ein starkes Gesundheitswesen in Österreich sorgen.

Dieses Gesundheitssystem aber kostet Geld, nämlich über 40 Milliarden Euro im Jahr. Ein Drittel davon müssen für Spitäler aufgebracht werden. Aufgrund von Mindereinnahmen und zusätzlichen Kosten in den beiden vergangenen Corona-Jahren fehlen den Krankenanstalten österreichweit 750 Millionen Euro – in Oberösterreich sind es 120 Millionen Euro -, die aufgrund der Beitragsdeckelung des Bundes die Länder und Gemeinden auffüllen müssten. „Das wiederum würde die Gemeinden und Länder über Gebühr finanziell belasten, sodass wichtige Projekte nicht mehr umsetzbar wären“, dankte Hofinger dem Finanzminister für die Bereitstellung der Mittel durch den Bund im Rahmen des dritten Gemeindepaketes.

„Die Gemeinden brauchen Planbarkeit“, sieht Hofinger in den drei Gemeindepaketen eine „Chance, die Gemeinden zukunftsfit zu machen“. Insgesamt werden dafür 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. „Wir stehen für starke Gemeinden und ein starkes Gesundheitssystem“, so Hofinger.

