FPÖ – Mahdalik: „Smart Klima City Strategie“ als belangloses Blabla für die Wettitant

Wien (OTS) - „Nur weil wo oft ‚smart’ drin steht, is noch lang net leiwand. So wie der Wiener Klima-Fahrplan oder der STEP 2025 ist auch die Strategie mit dem sperrigen Namen ein Kraut und Rüben-Sammelsurium von wolkigen Ausblicken auf eventuelle Vorhaben, welche von der rosaroten Rathauskoalition vielleicht irgendwann angegangen werden - oder auch nicht. Viele Bildchen, noch mehr Überschriften und Selbstlob bis zum Erbrechen haben SPÖ und NEOS in einer bunten Broschüre ohne jede Rechtsverbindlichkeit zusammengefasst. Mehr als eine unnötige Steuergeld- und Arbeitszeitverschwendung ist das ganze leider nicht, darum kann die FPÖ diesem Papierl auch nicht zustimmen“, betont FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik im Zuge der Gemeinderatsdebatte und spricht sich dabei auch mittels Antrag einmal mehr gegen die Haselsteiner-Seilbahn über dem denkmalgeschützten Otto-Wagner-Spital am Steinhof aus, welche die als SPÖ-„Sektion ohne eigene Meinung“ werkenden NEOS als Ersatzhandlung für ihre permanenten Koalitionsumfaller missbrauchen.

