Wiener Gemeinderat beschließt Pfad zur Klimaneutralität 2040

Smart Klima City Rahmenstrategie und Klimafahrplan geben konkrete Richtung vor

Wien (OTS) - Im Wiener Gemeinderat wird heute Mittwoch ein Meilenstein in Richtung Klimaneutralität 2040 gesetzt: Mit dem Beschluss der Smart Klima City Rahmenstrategie und des Klimafahrplans werden die konkreten Schritte festgelegt, die Wien in den verschiedensten Bereichen setzt, um das ambitionierte Ziel – CO2-Neutralität bis 2040 – zu erreichen.

Die völlig überarbeitete neue Version der Smart City Rahmenstrategie setzt neue Maßstäbe, so NEOS Wien Planungssprecherin Selma Arapovic: „Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und drehen an den großen Schrauben: Von Mobilität über Energieversorgung, vom großen Thema Bauen und Wohnen bis hin zu Kreislaufwirtschaft, Stadt der kurzen Wege und Digitalisierung wollen wir Wien klimafit machen. Ein Kernelement dabei ist es, dass wir nicht auf die Menschen vergessen. Wir wollen alle Wienerinnen und Wiener mitnehmen auf diesem ambitionierten Weg, der Herausforderungen, aber auch viele Chancen bereithält und unsere Stadt noch lebenswerter machen wird als sie es schon ist!“

„Mit dieser Smart Klima City Strategie liegt ein großes und ganzheitliches Konzept vor. Wir haben vor über 20 Jahren das erste Klimaschutzprogramm auf den Weg gebracht. Jetzt legen wir in der rot-pinken Fortschrittskoalition ein weiteres Paket für die Zukunft unserer Stadt vor. Es ist das umfassendste Gesamtpaket, das es je gegeben hat mit Maßnahmen in allen Bereichen vom Öffi-Ausbau, über E-Sharing Angebote, Photovoltaik-Offensive, Ausbau des Grünraums bis zu den Wiener Klimateams. Unser Ziel ist einerseits die Klimaneutralität bis 2040, aber auch, und das ist ganz besonders wichtig, die Wienerinnen und Wiener mitzunehmen. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen und achten bei allen Maßnahmen darauf, dass sie sozial gerecht sind.“ zeigt sich SPÖ-Gemeinderat Jörg Neumayer erfreut über den Beschluss.

Neben der Smart Klima City Rahmenstrategie zeichnet der Klimafahrplan erstmals ganz konkret die verschiedenen Maßnahmen vor, die Wien in den nächsten Jahren in Angriff nehmen wird – etwa in der Energieversorgung, wie NEOS Wien Klimaschutzsprecher Stefan Gara erläutert: „Der Wiener Klimafahrplan gibt die Richtung vor für die Transformation des Wiener Energiesystems. Der komplette Ausstieg aus fossilem Gas in der Wärmeversorgung bis 2040 ist die größte Herausforderung und zugleich dringend notwendig – aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das führt uns derzeit der Russland-Ukraine-Konflikt unmittelbar vor Augen. Kein anderes Bundesland hat so ambitionierte Ziele mit sektoralen Treibhausgasbudgets und einem Dekarbonisierungspfad bis 2040 festgelegt!“

Mit der Smart Klima City Rahmenstrategie und dem Klimafahrplan erhält Wien nun einen strategischen und sehr konkreten Rahmen für die nächsten Jahre, um das große Ziel, bis 2040 CO2-neutral zu werden, erreichen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

Ralph Waldhauser

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu



Elisabeth Auer

SPÖ-Klub Rathaus

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 534 00 00

elisabeth.auer @ spw.at