FP-Mahdalik kritisiert Anpatzen der Polizei durch gewaltbereite Stadtstraßen-Chaoten

Wien (OTS) - „Wenn linke Randalierer, die im Zuge der äußerst besonnen und umsichtig durchführten Räumung der illegal besetzten Stadtstraßen-Baustelle an der Hausfeldstraße massive Gewalt gegen die Exekutive angewendet haben, wegen einer angeblich von der Polizei in der - offenbar mehr als verdienten Haft - zugefügten Blessur jammern und nach der Mama schreien, ist das wirklich das Allerletzte. Die Beamten inhaftieren niemanden zum Spaß, es sind demnach triftige Gründe vorgelegen. Um in die Medien und den Rechtsstaat vorzuführen, scheint den Chaoten mit AMS-Hintergrund mutmaßlich jedes Mittel recht zu sein“, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik, der bei der Räumung vor Ort war, und spricht der Exekutive noch einmal Dank für die hervorragende Arbeit vor, bei und nach der Räumung aus. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at