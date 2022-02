WIENWOCHE - neues Leitungsteam bestellt

WIENWOCHE 16. - 25.9. unter dem Motto "Working Class Ecologies - Ökologien der Arbeiter*innenklasse"

Wien (OTS) - Wir freuen uns sehr das neue Leitungsteam der WIENWOCHE - Festival for Art and Activism bekanntzugeben.

Von um die 20 Bewerbungen ernannte der Vorstand des Vereins zur Förderung der Stadtbenützung einstimmig die Künstlerin und Kuratorin Jelena Micić zur künstlerischen Leiterin und Nataša Mackuljak, Performerin, Multimedia-Künstlerin und Kulturproduzentin zur Geschäftsführerin der WIENWOCHE und somit zum neuen Leitungsteam. Die Künstlerin, Kuratorin und Kulturforscherin Deniz Güvensoy fungiert als Kuratorin im Jahr 2022.



Jelena Micić und Deniz Güvensoy: "WIENWOCHE steht für die Beteiligung verschiedener marginalisierter Gruppen einschließlich sogenannter III-Staatsangehöriger. Der Schritt unterrepräsentierte Gruppen in der Kultur sichtbar zu machen zeigt sich auch in der Entscheidung zwei Drittstaatsangehörige als künstlerische Leiterinnen zu benennen, die das Programm gemäß den gelebten Erfahrungen gestalten und die Bedürfnisse der unterdrückten Mitglieder unserer Gesellschaft berücksichtigen werden."



Unter dem Motto „Working Class Ecologies - Ökologien der Arbeiter*innenklasse“ laden die Kuratorinnen für WIENWOCHE 2022 ein, sich mit dem Topos der Entfremdung sowie mit der Umwelt- und Wirtschaftskrise zu beschäftigen, mit der wir in der (post-)pandemischen Welt konfrontiert werden. Von 16. bis 25. September 2022 setzt sich WIENWOCHE mit Fragen sozialer Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten vor dem Hintergrund von Klimakrise, Pandemie und erodierender Solidarität auseinander. Themen wie Reproduktionsarbeit, die Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft sowie ein sensibles Bewusstsein in ökologischen Strategien sollen sichtbar werden.

OPEN CALL 2022 abgeschlossen

Über 120 Projekte wurden für die kommende WIENWOCHE eingereicht. Die Auswahl findet in einer öffentlichen Sitzung Anfang März statt, bis Ende März stehen die finalen Projekte fest.



Biografien des neuen WIENWOCHE Leitungsteams finden Sie im Anhang sowie zum Download im Pressebereich www.wienwoche.org Fotos im Anhang © Marisel Bongola / WIENWOCHE



Weitere Infos: facebook.com/wienwoche | instagram.com/wienwoche | twitter.com/wienwoche



