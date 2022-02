ORF Vorarlberg macht Kunst und Kultur lebendig

Neuer „KulTour-Kompass“ setzt sichtbare Akzente

Wien (OTS) - Einen Überblick über das Kulturprogramm des ORF Vorarlberg im Frühling/Sommer 2022 bringt der neue – 52 Seiten starke – „KulTour-Kompass“. Kultur ist lebensbereichernd und wichtiger denn je. Das hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich gezeigt. Das gesellschaftliche Miteinander hat sich verändert, der ORF Vorarlberg reagiert zeitgemäß und macht Kunst und Kultur auf verschiedenen Kanälen erleb- und genießbar. Das vielfältige Programm mit mehr als 30 eigenen Kulturveranstaltungen macht neugierig und Lust auf mehr.

Abenteuer Literatur und Sprache

Mit einer Buchpräsentation, dem „Österreichischen Vorlesetag“ am 24. März und dem „Vorarlberger Bücherfrühling“ am 31. März geht es literarisch in die neue Jahreszeit. Vorträge zu „Landwirtschaft verstehen“ und „Wertvolle Kinder“ sind ebenfalls auf dem Programm. Außerdem steht die „SAG’S MULTI!“-Bühne allen mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsgeschichte offen. Zum Thema „Wer ist Wir?“ werden zweisprachige Reden erwartet.

Erlebnis Musik

Der ORF Vorarlberg lädt zu hörenswerten Konzerten ein: Die Jugend spielt am 26. April beim Preisträgerkonzert „prima la musica“ groß auf. Mit dem Open-Air-Konzert am 2. Juni unter dem Motto „Im Ländle groovts“ bringt der ORF Vorarlberg ein sommerliches Konzertgefühl. Mit dabei auf dem Marktplatz in Dornbirn sind unter anderem „Gin Friday“, Lisa Aberer, „uptoseven“, Markus Linder, Christof Waibel, „All Right Guys“, „gmixt emotions“, Guntram Pfluger, „The Monroes“ und Reini Franz. Der Reinerlös dieses außergewöhnlichen Konzerts kommt der ORF-Sozialaktion LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg zugute. Noch mehr Open-Air-Feeling gibt’s bei der Neuauflage des Musikpreises „Sound@V“ des ORF Vorarlberg am 9. Juli in der Poolbar in Feldkirch.

ORF Radio Vorarlberg bringt die Sendung „Sound-Check“ mit „Peter The Human Boy“ am 24. Mai und mit „Prinz Grizzley“ am 21. Juni in die Wohnzimmer. Zahlreiche Produktionen der Bregenzer Festspiele ergänzen das musikalische Kulturerlebnis ebenso wie die Reihen „Musik lokal“ aus Vorarlberger Gasthäusern und mehrere Frühschoppen von teils hochgelegenen Bergterrassen.

Genuss Kunst

Kunsthöhepunkte bietet der „KulTour-Kompass“ des ORF Vorarlberg mit zwei Ausstellungen. Am 29. März eröffnet „Anonym – eine Schau über den realen Gegenwert“ die Reihe „Kunst im Funkhaus“. „AdHoc – Die Landschaft kann nicht wachsen“ stellt Arbeiten von Schülerinnen und Schülern Werken von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber und zeigt, wie vielfältig das Genre Landschaftsmalerei umgesetzt werden kann. „Kunst im Funkhaus“ eröffnet frühlingshafte Perspektiven.

Der „Kul-Tour-Kompass“ erscheint am 24. Februar in der aktuellen Ausgabe des „Weekend-Magazin“ in Vorarlberg. Fehlt der Folder oder werden weitere Exemplare gewünscht, sind diese beim ORF Vorarlberg digital unter publikum.vorarlberg @ orf.at oder telefonisch unter 05572/301 erhältlich. Zum Download gibt’s den Folder auch auf vorarlberg.ORF.at. Allfällige kurzfristige Programmänderungen sind unter vorarlberg.ORF.at, in ORF Radio Vorarlberg und im TV bei „Vorarlberg heute“ zu erfahren.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Kultur ist lebensbereichernd und in der heutigen Zeit wichtiger denn je! Wir sind glücklich, für unser Publikum Kunst und Kultur erlebbar machen zu können und freuen uns auf einen abwechslungsreichen und inspirierenden Kultur-Frühling und -Sommer!“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Wir wissen inzwischen, wie wichtig Kunst und Kultur als Lebensmittel sind. Wir brauchen das Live-Kulturerlebnis mehr denn je und in diesem Sinne laden wir ganz herzlich ein, unser Kulturprogramm wahrzunehmen.“

