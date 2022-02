Psychotherapie „eine höchst relevante Branche“: KRAFTKINZ setzt Fokus auf Events mit Mehrwert

Nach den Erfolgen der Events gemeinsam mit den P19 Payment Pioneers und CEOs FOR FUTURE setzt der Kommunikations- und Strategieberater einen Fokus auf Groß-Events

Wien (OTS) - Für die European Association for Psychotherapy (EAP), dem europäischen Dachverband der Psychotherapeut:innen, organisiert der Kommunikations- und Strategieberater KRAFTKINZ in Kooperation mit Health Care Communications Expertin Saskia Höfer den Online-Kongress „The Hope of Psychotherapy for our Endangered World“. Geschäftsführerin Mag. Birgit Kraft-Kinz findet: „Seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren ist die mentale Belastung der Menschen deutlich spürbar. Auch von uns Unternehmerinnen und Unternehmer wurde viel Resilienz abverlangt. Die Psychotherapie ist eine höchst relevante Branche für unseren Wirtschaftsstandort und für uns als Gesellschaft – gerade in Krisenzeiten“.

Tatsächlich belegt eine Studie der Donau-Universität Krems, dass seit Beginn der Covid-19-Pandemie depressive Symptome von etwa vier Prozent auf über 20 % gestiegen sind. Ähnlich verhält es sich bei Angstsymptomen (19%) und Schlafstörungen, wo rund 16 % der Probanden angeben, darunter zu leiden. Besonders betroffen sind junge Menschen unter 35 Jahren. Die Bundesregierung hat dazu am vergangenen Freitag ein neues Projekt für Kinder und Jugendliche sowie für die Frauengesundheit vorgestellt, um psychosoziale Hilfe anzubieten. Besonders diese Gruppe sei in der Pandemie neben Berufsgruppen wie dem Gesundheitspersonal besonders gefährdet für psychische Erkrankungen. „Wir müssen unserer mentalen Gesundheit und der Psychotherapie als wichtiges Hilfsmittel mehr Aufmerksamkeit widmen. Das geht am besten über den zwischenmenschlichen Austausch“, so Birgit Kraft-Kinz.

Schwerpunkt internationale Events mit Mehrwert

Nach den jüngsten Erfolgen der P19 Events wie das P19 Payment Festival und das P19 Neujahrsevent sowie den Veranstaltungen und Projekten der Nachhaltigkeitsinitiative CEOs FOR FUTURE bringt die Kommunikations- und Strategieberatungsagentur KRAFTKINZ ihre Expertise in das Eventmanagement ein. „Kongresse bieten die einzigartige Möglichkeit des Austauschs und Zusammenkommens und gerade das repräsentiert auch die Psychotherapie: Der Gewinn neuer Perspektiven durch Austausch und Gespräche“, so Birgit Kraft-Kinz. „Jeder Mensch ist eingeladen, an diesem Kongress teilzunehmen. Diese Branche aus dem Schattendasein zu holen ist wichtig, sonst bekommen Menschen keine Hilfe, wenn sie diese dringend brauchen.“

Tickets sind ab sofort und bis zum 11. März buchbar unter www.eap-hope.at.

Über KRAFTKINZ

KRAFTKINZ ist der Strategieberater für Kommunikation, Marketing und Vertrieb und begeistert mit dem Return on Communication ROC. KRAFTKINZ hat sich auf die Identifikation von Treibern & Wirkungsketten von strategischer Kommunikation, Marketing & Vertrieb spezialisiert. Die Leistung von KRAFTKINZ ist betriebswirtschaftlich messbar. Zahlreiche nationale und internationale Kunden vertrauen KRAFTKINZ.



Über den EAP-Kongress

Der europäische Verband der Psychotherapeut:innen (European Association for Psychotherapy, EAP) feiert am 12. und 13. März 2022 sein 30-jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums veranstaltet der EAP einen Kongress, der sich an etablierte Psychotherapeut:innen sowie Psychotherapeut:innen in Ausbildung und unter Supervision richtet. Im Kontext der aktuellen Situation wird der Kongress offen für alle Interessierten per Livestream in übertragen. Er wird in englischer Sprache abgehalten und ins Deutsche, Französische und Russische gedolmetscht.

