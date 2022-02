Mahrer/Korosec ad Energiekosten-Unterstützung: Bürgermeister Ludwig muss Ankündigungen in die Tat umsetzen

Die konstruktiven Forderungen der Volkspartei Wien zeigen Wirkung - Worten müssen nun konkrete Taten folgen - Heizkostenzuschuss wieder einführen

Wien (OTS) - „Angesichts der herrschenden Energiekosten sind entsprechende Unterstützungsleistungen ein Gebot der Stunde. Die konstruktiven Forderungen der Volkspartei Wien habe nun offensichtlich Wirkung gezeigt“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer auf die aktuellen Aussagen von Bürgermeister Ludwig.

So habe der Bürgermeister in der gestrigen ORF-Sendung „Report“ davon gesprochen, dass es auch von Wiener Seite einen entsprechenden Energiekostenzuschuss geben werde, der in den nächsten Wochen konkretisiert werden soll.

Bereits in der Sitzung im Dezember 2021 habe der Wiener Gemeinderat beschlossen, die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung von Energiearmut in Wien zu überprüfen. Auch in der letzten Sitzung des Wiener Gemeinderates im Jänner seien jedoch konkrete Ergebnisse nicht verlautbart worden. „Es ist erfreulich, dass nun Bewegung in die Sache kommt und auch Wien seiner Verpflichtung nachkommt“, so Sozialsprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec, die in diesem Zuge daran erinnert, dass die Forderung der Volkspartei nach einem permanenten Heizkostenzuschuss, für diejenigen, dies es benötigen, weiterhin Bestand habe und auch umgesetzt werden müsse.

„Bürgermeister Ludwig ist nun aufgefordert seine Ankündigungen in die Tat umzusetzen und rasch für die notwendige Hilfe für die Wienerinnen und Wiener zu sorgen “, so Mahrer und Korosec abschließend.

