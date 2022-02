ritestream-Launchpad für Film- und TV-Inhalte soll den globalen Markt für Unterhaltungsinhalte revolutionieren

New York (ots/PRNewswire) - - Das ritestream filmverse wird die Kreativwirtschaft demokratisieren, den Status quo der Branche umstoßen und eine Startrampe für unabhängige Inhaltsproduzenten bieten

allrites, der Online-Marktplatz für Käufer und Verkäufer kreativer Inhalte, freut sich, ritestream in sein Angebot für die Unterhaltungsindustrie aufzunehmen. Der Start von ritestream markiert den Beginn einer Revolution in der Erstellung, Monetarisierung und Verbreitung von Inhalten. Es wurde mit dem Hauptziel entwickelt, die Kreativwirtschaft im Herzen der Film- und Fernsehindustrie zu demokratisieren.

Heute werden 90 Prozent der Film- und Fernsehinhalte nicht vollständig monetarisiert, und nur eine von 2.200 Sendungen, die einem Sender angeboten werden, wird in den USA zu einer Serie, weil das Lizenzmodell für Inhalte nicht funktioniert. In der heutigen Welt der sofortigen Verfügbarkeit ist alles on-demand, und wenn es um Unterhaltung geht, benötigen die Anbieter einen umfangreichen und ständig wachsenden Katalog von Inhalten. Ein traditioneller Fernsehsender benötigt vielleicht 600 Stunden Inhalte, eine Streaming-Plattform dagegen 6.000. Dieser Nachfrage mit traditionellen Methoden nachzukommen, ist nicht mehr tragbar, da die Aussichten der Fernseh- und Filmschaffenden zu lange nur von den Entscheidungen einer ausgewählten Elite abhingen: Die Unterhaltungsindustrie ist arm an spannenden, originellen Inhalten und braucht dringend eine technologische Revolution. Erleben Sie ritestream.

ritestream, ein Launchpad für Film- und Fernsehinhalte im Web3, wird die Art und Weise, wie Produzenten und Käufer mit Inhalten umgehen, völlig verändern. Der revolutionäre Marktplatz von ritestream basiert auf der Blockchain- und NFT-Technologie und stellt eine erfrischende Abwechslung zu den traditionellen Methoden des Kaufs und Verkaufs von Inhalten dar. Der ritestream-Marktplatz wird durch das Content-Distributionsgeschäft von allrites unterstützt, mit über 5.000 B2B-Nutzern, mehr als 82.000 Stunden an Inhalten und einer kumulierten Reichweite von über 100 Millionen Zuschauern. Der Marktplatz funktioniert anders als der Rest der Branche und bietet ein „Content-as-a-Service"-Modell, bei dem Streaming-Plattformen gegen eine geringe monatliche Gebühr Zugang zu einer großen Menge von Inhalten haben. Diese Innovation gibt den Abonnenten auch die Flexibilität, diese Inhalte monatlich zu variieren, je nach Verbraucherverhalten.

Während sich dieser Marktplatz von Web2 zu Web3 wandelt, wird ritestream zu einem Ökosystem, das aus vier verschiedenen Komponenten besteht, die harmonisch zusammenarbeiten. Erstens können Inhalte über einen Online-Marktplatz vertrieben und lizenziert werden. Darüber hinaus bietet ein Launchpad unabhängigen Kreativen die Möglichkeit, Finanzmittel für Film- und Fernsehprojekte zu beschaffen. Die dritte und vierte Komponente sind eine NFT-Plattform, auf der Film- und Fernseh-NFTs gehandelt werden können, und eine mobile App, mit der Inhalte vermarktet werden können.

Riaz Mehta, CEO und Mitbegründer von allrites und ritestream, freut sich darauf, die Content-Industrie durch eine demokratisierte Kreativwirtschaft zu revolutionieren. „Es ist an der Zeit, dass die Content-Distributionsbranche die Art von technologischer Revolution erlebt, die wir in anderen Sektoren gesehen haben", sagt er. „Das ist es, was ritestream ausmacht: die Chance, den Film- und Fernsehschaffenden die Macht zurückzugeben, die Zuschauererlebnisse durch eine breite Palette von Inhalten zu verbessern und die alten Methoden des Kaufs und Verkaufs zugunsten eines neueren, intelligenteren und faireren Systems zu überholen."

Informationen zu ritestream

ritestream, ein Produkt von allrites, ist die Plattform für Content-as-a-Service sowie für die Erstellung und Monetarisierung von Film- und TV-NFTs. Als kuratierte Filmwelt im Web3 dient es als Ausgangspunkt für Film- und Fernsehinhalte. Das ritestream-Ökosystem umfasst einen bestehenden Content-Marktplatz für globale Film-, TV- und Live-Sportrechte, der Streaming-Plattformen flexiblen Zugang zu Tausenden von Stunden an Inhalten zu einer niedrigen monatlichen Abonnementgebühr bietet. Das ritestream Launchpad bietet Kreativen eine revolutionäre Plattform, um Inhalte zu finanzieren, zu monetarisieren und zu vertreiben und dabei die Technologie von NFTs zu nutzen. Die ritestream-App bietet den Verbrauchern einen Verbreitungsmechanismus, mit dem sie Inhalte ansehen und mit ihnen interagieren können. Darüber hinaus können sie ihre Lieblingsprominenten und -schauspieler unterstützen, indem sie NFTs in limitierter Auflage kaufen. Das gesamte Ökosystem wird durch RITE-Coin angetrieben, einen nativen Token, mit dem in unabhängige Filmprojekte investiert, NFTs gekauft und Inhalte angesehen werden können. Verbraucher können RITE-Coins verdienen, indem sie Inhalte in der ritestream-App bewerten.

