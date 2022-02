Neuer Vorsitzender im Österreichischen Sektkomitee

Neukonstituierung des Österreichischen Sektkomitee

Wien (OTS) - Mag. Benedikt Zacherl, Vorstandsvorsitzender der Schlumberger AG, übernimmt mit Ende Februar 2022 den Vorsitz des Österreichischen Sektkomitees. Er folgt in dieser Funktion Herbert Jagersberger, ebenfalls aus dem Hause Schlumberger, der diese Aufgabe seit 2013 innehatte.

Frisches Prickeln in der österreichischen Sektwirtschaft: Mit Benedikt Zacherl tritt ein absoluter Experte und Kenner der Branche an die Spitze des Österreichischen Sektkomitees. Auf ihn warten Aufgaben wie die Implementierung der erst kürzlich in Kraft getretenen, neuen Sekt-Verordnung, welche die Namensänderung von Österreichischem Sekt geschützten Ursprungs und geprüfter Qualität (g.U.) auf „Sekt Austria“ beinhaltet. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. Nun geht es darum, mit Unterstützung der Österreich Wein Marketing (ÖWM) die Vorzüge und vielfältigen Genussmomente unserer erstklassigen heimischen Sekte noch breiter und intensiver zu kommunizieren. Ebenso gilt es, noch mehr Bewusstsein für die rot-weiß-rote Banderole auf dem Verschluss einer Sektflasche zu schaffen, welche begleitend zur Bezeichnung ,Sekt Austria‘ die 100-prozentige österreichische Herkunft und Qualität einer Flasche Sekt garantiert“, so Zacherl.

Pionier im Österreichischen Sektkomitee

Benedikt Zacherl ist seit 2008 für Schlumberger tätig, im April 2021 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Schlumberger AG berufen. Als Initiator und langjähriger Geschäftsführer des Österreichischen Sektkomitees (von 2013 bis 2019) hat er einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Sektbranche geleistet. Die Wahl für Mag. Benedikt Zacherl fiel unter dem Vorsitz von Ök.-Rat Andreas Liegenfeld, Vorsitzender des Nationalen Weinkomitees, einstimmig aus. Als Stellvertreter wurde erneut Peter Szigeti von der gleichnamigen Sektkellerei gewählt, die Geschäftsführung obliegt weiterhin Dagmar Gross.

Über das Österreichische Sektkomitee

Das Österreichische Sektkomitee ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und besteht aus zwölf Vertretern der österreichischen Sektwirtschaft. Seine Aufgaben umfassen die Erarbeitung rechtlicher Grundlagen für die Herstellung und Vermarktung sowie Wissensvermittlung und Marketingaktivitäten rund um österreichischen Sekt geschützten Ursprungs und geprüfter Qualität (g.U.), welcher seit Jänner 2022 unter der Marke Sekt Austria firmiert. Unterstützung erhält das Österreichische Sektkomitee in seiner Arbeit durch seine SektbotschafterInnen – von Größen der heimischen Wirtschaft und beliebten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Karl Hohenlohe, Herausgeber des Gault Millau; Maria Großbauer, Abg. z. NR und Opernballorganisatorin a.D., Herbert Prohaska, Fußballlegende oder aktuell Kristina Sprenger, Schauspielerin und Intendantin.

Alle Mitglieder des Österreichischen Sektkomitees:

Benedikt Zacherl, Vorsitzender, Sektkellerei Schlumberger, Wien

Peter Szigeti, Stv. Vorsitzender, Sektkellerei Szigeti, Gols

Hannes Harkamp, Sektmanufaktur Harkamp, Leibnitz

Michael Malat, Leitung Marketingausschuss, Weingut Malat, Palt

Wolfgang Peck, Domaine Andau / Zantho, Andau

Martin Pfliegler, Weingut Pliegler, Kleinhadersdorf

Ernst Polsterer, Sektkellerei Johann Kattus, Wien

Georg Regele, F&S Regele, Ehrenhausen

Florian Rieder, Weingut Rieder, Kleinhadersdorf

Max Riegelhofer, Leitung technischer Ausschuss, Weingut Riegelhofer, Poysdorf

Thomas Schlatte, Sektkellerei Karl Inführ, Klosterneuburg

Andreas Wickhoff, Leitung Finanzausschuss, Weingut Bründlmayer, Langenlois

