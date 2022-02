Ende der Kunst-Schau „Kurt Philipp“ im Bezirksmuseum 10

20 Werke noch am 24./25.2. zu sehen: bm1100@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der einst im 10. Bezirk wohnende Kurt Philipp war ein äußerst vielseitiger Künstler, der Acrylbilder, Ölgemälde, Aquarelle, Druckgrafiken, Hinterglasbilder und Zeichnungen mit starker Ausdruckskraft anfertigte. Das Bezirksmuseum Favoriten (10., Ada-Christen-Gasse 2 B) präsentiert seit Mitte Jänner in der Kunst-Schau „Kurt Philipp – Ölbilder, Aquarelle, Graphiken“ mit rund 20 Arbeiten einen komprimierten Querschnitt durch das langjährige Schaffen des Kreativen. Kurt Philipp (1928 – 2021) war Chemigraph, Jazzer, Autor, Maler und Zeichner. Nur mehr am Donnerstag, 24. Februar, und am Freitag, 25. Februar, ist diese Ausstellung jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Spenden der Besucherinnen und Besucher nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Eva Fischer) gerne an. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Regeln zu befolgen. Weitere Informationen fordern Interessierte per E-Mail an: bm1100@bezirksmuseum.at. Detaillierte Angaben über Kurt Philipp sind im Internet nachlesbar: www.kurtphilipp.at.

