Hungerländer: Wiederkehr muss seinem Amt als Transparenzstadtrat endlich gerecht werden

Größtmögliche Transparenz in Wien sicherstellen – Substantielle Informationen zu Studien und Gutachten sind Mangelware

Wien (OTS) - „Stadtrat Wiederkehr muss seinem Amt als Transparenzstadtrat endlich gerecht werden. Faktum ist, dass in diesem Bereich in Wien trotz großer Ankündigungen einfach nichts weitergeht. Das hat auch die heutige Beantwortung im Zuge der Fragestunde wieder einmal gezeigt“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Trotz der großen Vorhaben im Regierungsprogramm, nämlich die größtmögliche Transparenz für Bürgerinnen und Bürger in Handlungen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung sicherzustellen, ist es nämlich in Wien immer noch Praxis, dass substantielle Informationen über Studien und Gutachten im Auftrag der Stadt zurückgehalten werden und es dazu keine Informationen über Auftragnehmer und Auftragsvolumina gibt.

Stadtrat Wiederkehr habe im Zuge seiner heutigen Beantwortung die Verantwortung auf den Bund abgewälzt und lediglich sehr oberflächliche Ankündigungen getätigt. „Es kann nicht sein, dass hier keinerlei ernsthafte Anstrengungen gesetzt werden am aktuellen Status Quo etwas zu ändern. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Anrecht darauf zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Anstatt zu mauern, muss hier endlich für größtmögliche Transparenz gesorgt werden“, so Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien