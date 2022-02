Verkehrspolizeiliche Maßnahmen mit Erfolg – Bilanz des Jahres 2021 für Wien

Vorfallszeit: 2021 Vorfalssort: Wien

Wien (OTS) - In Wien wurden 2021 im Zuge der Verkehrsüberwachung insgesamt rund 570.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, was einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit in der Bundeshauptstadt darstellt. Diese Kontrollen werden teils von der Landesverkehrsabteilung Wien, aber auch von den einzelnen Stadtpolizeikommanden durchgeführt. Hauptaugenmerk wird in diesem Zusammenhang auf die in Wien stark etablierte „Roadrunnerszene“ gelegt. Diesbezüglich werden regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Alleine in der Nacht auf heute zeigte die Landesverkehrsabteilung Wien insgesamt 400 Geschwindigkeitsübertretungen an. Ein Kfz-Lenker war beispielsweise statt den erlaubten 70 km/h mit 127 km/h unterwegs.

Eine weitere wichtige Rolle der Überwachung spielen Alkohol- und Suchtgiftkontrollen. Hierin ist Wien österreichweiter Spitzenreiter mit mehr als 410.000 Alkotests. Daraus resultieren rund 5.200 Alkoholanzeigen und mehr als 2.100 Anzeigen wegen Suchtmittelbeeinträchtigung.

Mit mehr als 1.400 Anzeigen wegen nicht vorhandener oder unzureichend vorhandener Kindersicherung gehört Wien ebenfalls bundesweit zur Spitze. Einen weiteren essentiellen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet die LPD Wien mit Kontrollen und damit verbundenen mehr als 25.000 Anzeigen wegen „Telefonieren am Steuer“.

Speziell die Wiener Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) kontrolliert den sogenannten „ruhenden Verkehr“. Damit gemeint sind abgestellte bzw. geparkte Fahrzeuge. Mit mehr als 1.000.000 Organstrafverfügungen und knapp 124.000 Anzeigen leistet die PÜG einen wichtigen Beitrag für eine ordnungsgemäße Parkplatzsituation in „unserer“ Stadt. Zusätzlich zu den repressiven Maßnahmen wird auch großes Augenmerk auf Prävention gelegt. Insbesondere die Arbeit mit Kindern genießt neben diversen Seniorenprojekten allerhöchsten Stellenwert. So wird neben der Verkehrserziehung in den Schulen auch an drei Standorten die freiwillige Radfahrprüfung angeboten, und konnten 2021 die Prüfung 1469 Kinder positiv bestehen. Zusätzlich wird laufend an neuen Projekten wie „toter Winkel“ gearbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at