ORF III am Donnerstag: Zweiteiliger Schwerpunkt zum Ukraine-Konflikt u. a. mit Lou Lorenz-Dittlbacher in „Politik live“

„Donnerstag Nacht“: „Die Tafelrunde“ und fünfteiliger Schwerpunkt zum 65. Geburtstag von Falco

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ändert am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, aus aktuellem Anlass das Programm und widmet sich ab 20.15 Uhr den Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Zu Beginn lädt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher zur „Politik live“-Diskussion, bevor sich eine Doku vertiefend mit dem Thema auseinandersetzten wird. In der „Donnerstag Nacht“ präsentiert Gerald Fleischhacker eine neue Ausgabe von „Die Tafelrunde“, gefolgt von einem fünfteiligen Schwerpunkt zum 65. Geburtstag von Falco mit Konzerten und Dokus.

Tagsüber ab 9.05 Uhr überträgt „Politik live“ die Nationalratssitzung, kommentiert von Anna Stahleder. Der zweite Plenartag der Woche startet mit einer Fragestunde mit Justizministerin Alma Zadić von den Grünen. Danach stehen plenumsreife Vorlagen aus dem Gesundheits- und Sozialausschuss auf der Tagesordnung. Dabei geht es u. a. um Impfprämien für Gemeinden und kommunale Impfkampagnen, die Finanzierung der Palliativ- und Hospizversorgung und einen weiteren Teuerungsausgleich für bestimmte Personengruppen. ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr, kommentiert von Susanne Däubel.

Den zweiteiligen Themenabend im Zeichen des Ukraine-Konflikts leitet ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher um 20.15 Uhr mit einer „Politik live“-Diskussion ein, danach um 21.05 Uhr folgt eine Dokumentation zum Thema.

Zum Auftakt der „Donnerstag Nacht“ um 21.55 Uhr lädt Gerald Fleischhacker zu einer neuen Folge von „Die Tafelrunde“. Diesmal feiert Publikumsliebling Omar Sarsam seine Premiere. Ebenfalls mit dabei sind Christof Spörk, Nadja Maleh und Isabell Pannagl.

Eine lange Nacht im Zeichen von Falco anlässlich seines 65. Geburtstags präsentiert ORF III danach ab 22.50 Uhr, beginnend mit der Kurzdoku „Falco Gaga“. Der Film zeigt komische und witzige, skurrile und verrückte Auftritte des österreichischen Popstars in Talkshows und bei Fernsehinterviews. Anschließend um 23.15 Uhr ist „Falco am Rathausplatz“ zu erleben: Im Mai 1985 eröffnete der berühmte Wiener am Rathausplatz die Wiener Festwochen vor 50.000 begeisterten Fans. Zu hören sind viele seiner größten Hits wie „Der Kommissar“, „Junge Römer“, „Rock Me Amadeus“, „Helden von heute“ u. v. m. Danach zeigt ORF III mit „Falco Symphonic“ (0.05 Uhr) die Highlights von Falcos einzigem Auftritt mit Orchester live in Wiener Neustadt aus dem Jahr 1994. „Remember Falco!“ (1.00 Uhr) bietet eine Collage mit Musikvideo-Highlights aus Falcos unterschiedlichen Schaffensperioden, außerdem entdeckt Rudolf Dolezal in „Falco, der Poet“ (1.55 Uhr) den Sprachkünstler Falco.

