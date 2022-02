AVISO: Klimajugendrat und Verleihung des Climate Action Awards

Von 28. Februar bis 2. März steht das Parlament im Zeichen der Klimapolitik

Wien (PK) - Der Schutz des Klimas ist für junge Menschen eines der wichtigsten aktuellen Themen. Aus diesem Grund findet von 28. Februar bis 2. März 2022 der Klimajugendrat auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dem Vorsitzenden des Umweltausschusses Lukas Hammer im Parlament statt. Die von der Bundesjugendvertretung organisierte Dialogveranstaltung ist der Abschluss der Klima-Kampagne #timeforchange.

Zum Auftakt des Klimajugendrats wird kommenden Montag der Climate Action Award im Parlament in der Wiener Hofburg verliehen. Mit diesem werden Klimaschutz-Aktionen von jungen Menschen aus ganz Österreich ausgezeichnet. Am Dienstag arbeiten die jungen Teilnehmenden an den für sie besonders relevanten Aspekten der Bereiche Energie, Konsum, Mobilität und Beteiligung. Die Ergebnisse aus den Workshops und Gesprächen mit Abgeordneten diskutieren die TeilnehmerInnen zum Abschluss am Mittwoch mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sowie VertreterInnen aller Parlamentsfraktionen.

Veranstaltung: Klimajugendrat und Verleihung des Climate Action Awards

Zeit:



Montag, 28. Februar, 17.30 Uhr: Verleihung des Climate Action Awards im Großen Redoutensaal, Hofburg

Mittwoch, 2. März, 13.00 Uhr: Präsentation und Diskussion der Ergebnisse des Klimajugendrates mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und VertreterInnen aller Parlamentsfraktionen im Dachfoyer, Hofburg

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden.

Die Veranstaltung findet im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden unter Einhaltung von 2G+ (geimpft oder genesen sowie PCR-getestet) statt. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen. (Schluss) pst

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl