Zwei Monate bis zum Vienna City Marathon

Österreichs größtes Aktivsportevent findet am 24. April statt. Bereits 22.000 Anmeldungen. World Athletics Label für Organisation & Sport.

Wien (OTS) - In genau zwei Monaten, am 23. und 24. April 2022, laufen zehntausende Menschen beim Vienna City Marathon (VCM) durch die Straßen Wiens. Nach dem Comeback im vergangenen September als erster großer Stadtmarathon in Europa seit Beginn der Pandemie ist Österreichs größtes Aktivsportereignis wieder zurück am traditionellen Frühjahrs-Termin.

Impulsgeber für Sport: derzeit 22.000 Anmeldungen

Der Zuspruch bei den Läuferinnen und Läufern ist groß. Für alle VCM-Bewerbe liegen in Summe bereits 22.000 Anmeldungen vor. Das umfasst den Marathon, Halbmarathon und BMW Staffelmarathon am Sonntag, 24. April, sowie die Laufbewerbe Vienna 10K, VCM Kinderlauf, The Daily Mile Run und Coca-Cola Inclusion Run am Samstag, 23. April.

„Wir sind ein großer Impulsgeber für Sport und Bewegung in Österreich und spüren eine starke Vorfreude auf den VCM in der Laufcommunity“, sagt Veranstalter Wolfgang Konrad. Die Nachfrage nach Startplätzen ist jüngst noch weiter gestiegen, seit es die Aussicht auf Veranstaltungen mit geringen Covid-Auflagen gibt.

Wöchentliches Laufangebot: Körperliche und mentale Gesundheit

Das starke Interesse ist auch bei den wöchentlichen VCM Training Runs in der Prater Hauptallee spürbar. Jeden Dienstag, 18:30 Uhr, bietet der VCM kostenlose Vorbereitungsläufe für Marathon und Halbmarathon an. Trainiert wird in mehreren Tempogruppen mit Coaches der Sportordination. „Das gemeinsame Laufen stärkt die Motivation. In einem größeren Sinn ist Laufen ein Schlüssel zu körperlicher und mentaler Gesundheit. Dazu wollen wir mit dem Vienna City Marathon genauso wie mit unseren Trainingsläufen beitragen“, so VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.

World Athletics Label für Top-Standards in Organisation und Sport

Auch organisatorisch und in der Abstimmung mit der Polizei und den Wiener Behörden laufen die Vorbereitungen im VCM-Team auf Hochtouren. Der Vienna City Marathon führt als einzige Laufveranstaltung Österreichs das World Athletics Label. Dieses Gütesiegel des Leichtathletik-Weltverbandes steht für höchste Standards in den Bereichen Ablauforganisation und Sport. Trotz Herausforderungen durch den U-Bahn Bau bleibt die Strecke unverändert. Alle dürfen sich auf den attraktiven Kurs mit dem Start über die Reichsbrücke und dem Ziel auf der Ringstraße zwischen Burgtheater und Rathausplatz freuen.

39. Vienna City Marathon

Sonntag, 24. April 2022

Marathon, Halbmarathon, BMW Staffelmarathon

Samstag, 23. April 2022

Vienna 10K, VCM Kinderlauf, The Daily Mile Run, Coca-Cola Inclusion Run

Anmeldungen & Info www.vienna-marathon.com

