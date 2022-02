NEOS: Regierung muss der Teuerung mit wirksamen Maßnahmen begegnen

Loacker: „Eine Rekord-Inflation von 5 Prozent lässt sich nicht mit ein paar Gutscheinen abfedern. Schaffen wir noch heute die Kalte Progression ab!“

Wien (OTS) - Alarmiert reagiert NEOS-Sozial- und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker auf die heute bekannt gegebene Jänner-Inflationsrate von 5 Prozent. „Die Menschen in Österreich müssen jetzt dringend entlastet werden. Insbesondere die hohen Energiekosten, die noch weiter steigen werden, erfordern ein rasches Handeln der Regierung. Und damit ist nicht die gönnerhafte Gutscheinpolitik gemeint, die ÖVP und Grüne derzeit betreiben. Würde die Regierung die Menschen wirklich und nachhaltig entlasten wollen, würde sie sofort die Kalte Progression abschaffen.“ Einen entsprechenden Antrag bringen NEOS heute im Nationalrat noch einmal ein.



Die hohe Inflation werde höhere Kollektivvertragsabschlüsse bringen, sagt Loacker. „Das ist gut. Profitieren wird davon aber in erster Linie der Finanzminister. Die hart arbeitenden Menschen werden nichts oder unterm Strich sogar weniger von mehr Gehalt haben, weil die hohe Inflation die Wirkung der Kalten Progression noch einmal verschärft.“



Ein_e durchschnittliche_r Vollzeitangestellte_r mit rund 45.000 Euro brutto im Jahr habe alleine von 2016 bis 2021 mehr als 1400 Euro an die Kalte Progression verloren, rechnet Loacker vor: „Also wesentlich mehr als die rund 300 Euro, die er oder sie jetzt von der angeblich größten Steuerreform aller Zeiten zurückbekommt. Und weit mehr als die 150 Euro Energiekostenausgleich. Also schaffen wir – wie alle Parteien im Wahlkampf versprochen haben – die Kalte Progression noch heute ab und sorgen wir so für eine nachhaltige Entlastung der Menschen in Österreich.“



