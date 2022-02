AVISO: Heute, Mittwoch, 23.02., 18:00, Platz der Menschenrechte: „Dem Krieg keinen Frieden!“

Medien- & Straßenaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der Ukraine-Krise

Wir stellen uns gegen die Kriegstreiber und sagen deutlich: Dem Krieg keinen Frieden! Paul Stich, SJ

Wien (OTS) - „Die Situation in der Ukraine steht nach der russischen Invasion vor der Eskalation. Tausende junge Menschen drohen in einem sinnlosen Krieg zum Kanonenfutter der Mächtigen zu werden. Wir stellen uns gegen die Kriegstreiber und sagen deutlich: Dem Krieg keinen Frieden! ” sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).



Angesichts der Lage in der Ukraine veranstaltet die Sozialistische Jugend am frühen Abend eine Aktion am Platz der Menschenrechte, bei der vorbeikommende Jugendliche die Möglichkeit bekommen, eine Kerze als Symbol gegen den drohenden Krieg anzuzünden. Im Anschluss werden Fotos und Filmaufnahmen vom entstandenen Lichtermeer mit einem entsprechenden Transparent gemacht. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Mittwoch, 23.02.2022, 18:00

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Str. 1, 1070 Wien



