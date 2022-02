Welturaufführung: DIE UNHEIMLICHE BIBLIOTHEK von Haruki Murakami

ab 21. April im Odeon - inszeniert von Jacqueline Kornmüller

Wien (OTS) - Wir freuen uns sehr, auf das neue Projekt von Jacqueline Kornmüller & Peter Wolf (wenn es soweit ist) hinzuweisen. Ab 21. April 2022 findet die Welturaufführung von DIE UNHEIMLICHE BIBLIOTHEK des Autors Haruki Murakami im Odeon Theater in Wien statt. Die wundersame Geschichte von Verlust und Einsamkeit, von erster Liebe und Befreiung scheint wie die Quelle, aus der sich die vielen großen Romane des japanischen Meisters Haruki Murakami speisen. Erstmals wurde die Novelle nun von Jacqueline Kornmüller für die Bühne adaptiert, von Haruki Murakami persönlich freigegeben und ist ab 21. April 2022 im Odeon als Welturaufführung zu sehen. Das Plakatsujet stammt von der renommierten deutschen Illustratorin Kat Menschik. Die Musik kommt von David Müller und Klemens Lendl, bekannt als „Die Strottern", sowie von Peter Rom, dem vielleicht originellsten und fantasievollsten E-Gitarristen dieses Landes. Nils Arztmann, Klemens Lendl, Yoshie Maruoka, David Müller, Christian Nickel, Manaho Shimokawa, Peter Rom und Peter Wolf segeln als Murakami Ensemble mit uns durch die Finsternis und Schönheit unserer wildesten Träume.



Als der Junge die Bibliothek betritt, ahnt er noch nicht, dass ihn seine Schritte in ein unheimliches Reich entführen werden. Also, ich suche da ein Buch, sagte der Junge. Ein cholerischer Alter bringt ihn durch

ein weitläufiges Kellerlabyrinth in ein stockdunkles Loch mit der Aufschrift: LESESAAL. Hier in der Gefangenschaft der ausschließlichen Dunkelheit begegnet der Junge seinen tiefsten Ängsten. Doch nicht bei Wasser und Brot: dreimal täglich werden die köstlichsten Speisen von einem sanftmütigen Schafsmann und einem stummen Mädchen serviert. Die beiden bringen nicht nur Unmengen von Donuts, sondern auch Trost und Liebe.



DIE UNHEIMLICHE BIBLIOTHEK VON HARUKI MURAKAMI

Übersetzt von Ursula Graefe - adaptiert für die Bühne und inszeniert von Jacqueline Kornmüller

Ort: Odeon Theater, Wien

Premiere: 21. April 2022

Weitere Termine: 23., 29., 30. April 2022 / 6., 7., 20., 21. Mai 2022

21., 23., 28., 29. September / 1., 4., 5. Oktober 2022

Inszenierung: Jacqueline Kornmüller

Musik: Die Strottern feat. Peter Rom

mit Nils Arztmann, Klemens Lendl, Yoshie Maruoka, David Müller, Christian Nickel, Manaho Shimokawa, Peter Rom und Peter Wolf

Tickets: https://odeon.kupfticket.at

www.wennessoweitist.com



