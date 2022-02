„20 Jahre Starmania“! ORF 1 feiert am 25. Februar das Jubiläum der Erfolgsshow

Neue Dokumentation blickt ab 21.15 Uhr auf die spannendsten Fernsehmomente und erfolgreichsten „Starmaniacs“ zurück

Wien (OTS) - Einstimmung auf das ORF-Show-Event mit den Highlights der vergangenen zwei Jahrzehnte: Bevor „Starmania 22“ am Freitag, dem 4. März 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 1 beginnt und der Startschuss für die Suche nach dem „Star des Jahres“ fällt, rückt die Dokumentation „20 Jahre Starmania“ am Freitag, dem 25. Februar, ab 21.15 Uhr in ORF 1 die unterhaltsame und erfolgreiche Geschichte der Show in den Fokus. Dabei dürfen die bekanntesten Gesichter nicht fehlen – von Christina Stürmer über Tom Neuwirth bis hin zu Arabella Kiesbauer – und zahlreiche Aha-Momente, die vielen noch in Erinnerung sind. Aus dem Off kommentiert wird die Doku von „Starmania“-Kommentator und Ö3-Star Philipp Hansa.

Von Platz zwei an die Spitze der Charts

Dabei sein ist alles – das zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Die zwei heimischen Stars Christina Stürmer und Tom Neuwirth aka Conchita verbindet viel – mehr als man auf den ersten Blick glauben könnte. Ihre größte Gemeinsamkeit: Sie beweisen, dass man „Starmania“ nicht unbedingt gewinnen muss, um den Aufstieg in den Musik-Olymp zu schaffen. Christina – damals noch „Christl“ – Stürmer schaffte es in der ersten Staffel 2003 bis ins Finale, musste sich dort aber Michael Tschuggnall geschlagen geben. Mit dieser „Niederlage“ hat sie sich nicht lange aufgehalten – noch im selben Jahr veröffentlichte sie mit „Ich lebe“ ihren ersten Song und führte damit neun Wochen lang die österreichischen Charts an. Seither folgt ein Hit dem nächsten und Christina Stürmer hat sich zur fixen Größe in der heimischen Musikszene entwickelt. Auch für Tom Neuwirth hat alles auf der großen Bühne im ORF-Zentrum begonnen. Der Zweitplatzierte der dritten „Starmania“-Staffel 2006 hat Österreich 2014 als Conchita Wurst mit dem Song „Rise Like a Phoenix“ zum zweiten Mal – 48 Jahre nach dem Triumph von Udo Jürgens – den Song-Contest-Sieg geholt.

Die „Mama aller Starmaniacs“: Von Anfang an dabei

Die „Starmaniacs“ haben im Laufe der Jahre gewechselt – eine Konstante ist geblieben: Moderatorin Arabella Kiesbauer. Die „Mama aller Starmaniacs“ begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Tag eins. Sie führt das Publikum – in teilweise faszinierenden Outfits – durch die Shows und sorgt für Hochspannung vor dem Bildschirm, wenn sie die Frage beantwortet: Wer hat den Sprung in die nächste Runde geschafft und darf weiter davon träumen, der „Star des Jahres“ zu werden?

„Starmania 22“: Neue Talente singen ab 4. März in ORF 1

Ab Freitag, dem 4. März, verspricht „Starmania 22“ dem Publikum, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, beste Unterhaltung. Insgesamt 28 Kandidatinnen und Kandidaten hoffen darauf, der „Star des Jahres“ zu werden. In den ersten beiden Sendungen – den Qualifikationsshows – stellen je 14 „Starmaniacs“ ihr Können unter Beweis und sorgen mit stimmgewaltigen Performances für beste Unterhaltung – emotionale Fernsehmomente inklusive! Auch die Besetzung der Jury verspricht Spannung:

„Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bewerten die Auftritte gemeinsam mit einer wöchentlich wechselnden Größe aus der österreichischen Musikszene. Darunter:

Marco Wanda, dessen Band Wanda zu den beliebtesten Acts des Landes zählt, Hit-Fabrikant Lemo, Senkrechtstarterin Melissa Naschenweng und Popmusikerin Tina Naderer – die weiteren Gastjurorinnen und -juroren sorgen im Laufe der Staffel für den einen oder anderen Überraschungsmoment. Schon ab der ersten Folge entscheidet die Jury gemeinsam mit dem Publikum, wer die heiß begehrten Tickets für die Finalrunden erhält. Durch „Starmania 22“ führt Arabella Kiesbauer. Sie wird von Ö3-Star Philipp Hansa unterstützt, der die Shows kommentiert und Infos über die „Starmaniacs“ liefert.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit blickt ebenfalls auf 20 Jahre „Starmania“ zurück und zeigt neben der neuen Doku auch die Final-Shows der ersten fünf Staffeln. Darin gibt es ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

