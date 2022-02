Wien: Jänner mit Nächtigungs-Plus von 424% bringt 30% des Niveaus 2019

Wien (OTS) - 307.000 Nächtigungen und damit ein rechnerisches Plus von 424% zum Vergleichszeitraum im Vorjahr verzeichneten Wiens Beherbergungsbetriebe im Jänner 2022. Verglichen mit dem Vorkrisen-Jahr 2019 erreichten sie damit knapp ein Drittel (30%) des damaligen Niveaus. Nun stehen auch deren Netto-Umsätze im Gesamtjahr 2021 fest: 305,6 Mio. Euro (+28% zu 2020) bedeuten einen Rückgang von 70% zum bisherigen Rekordjahr 2019. Verglichen mit den Nächtigungen wuchsen die Umsätze – wenn auch auf niedrigem Niveau – deutlich dynamischer.

Mit 307.000 Übernachtungen (+424%) schloss Wien den Jänner ab. Mit 87.000 (+163%) führte der Inlandsmarkt Österreich die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Deutschland (50.000, + 652%), der Ukraine (12.000, + 2289%), den USA (12.000, + 994%), Rumänien (11.000, +868%), Italien (10.000, +837%), Spanien (10.000, +3087%), Frankreich (9.000, +1010%), Israel (7.000, +7431%) und Griechenland (6.000, +3015%). Die Nächtigungen aus dem Jänner 2022 entsprechen in Summe rund 30% der Nächtigungen aus dem Jänner 2019.

Nunmehr stehen auch die Netto-Umsätze der Beherbergungsbetriebe für den Dezember 2021 fest. Rein rechnerisch ergab sich mit 26.284.000 Euro ein Plus von 237% zu 2020 – im Vergleich zum Dezember 2019 liegen die Umsätze damit aber noch um 77% unter dem Vorkrisenniveau. Für das Gesamtjahr, in dem die Beherbergungsbetriebe fast sechs Monate für Freizeitgäste geschlossen waren, bedeutet dies dennoch ein Plus von 28% auf 305.550.000 Euro (30% der Umsätze 2019). Stellt man die Netto-Umsätze den Nächtigungen des Gesamtjahres 2021 (5 Mio., +9% zu 2020) gegenüber, wird ersichtlich, dass die Umsätze der Beherbergungsbetriebe wesentlich dynamischer gewachsen sind als die Nächtigungen. Diese Entwicklung ist vorrangig den 5-Sterne-Häusern zu verdanken, wobei sämtliche Hotel-Kategorien 2021 mit einem Plus zu 2020 abschlossen.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im Jänner 14,3% (1/2021: 4,7%), jene der Zimmer rund 19% (1/2021: rund 6%). Insgesamt waren im Jänner rund 57.800 Hotelbetten in Wien verfügbar, das waren um etwa 25.000 Betten (+ 78%) mehr als im Jänner 2021 angeboten wurden.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

