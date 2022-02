Reimon zu Lieferkettengesetz: Europas Großkonzerne müssen Verantwortung für Klima, Natur und Menschenrechte übernehmen

Grüne begrüßen Vorschlag eines Lieferkettengesetzes und fordern strenge Regeln bei Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung ein

Wien (OTS) - Die EU-Kommission stellt heute, Mittwoch, einen Gesetzesvorschlag für ein europäisches Lieferkettengesetz vor. Größere Unternehmen in der EU müssen sich bald an strengere Regeln in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung halten. "Europas Großkonzerne müssen Verantwortung für Klima, Natur und Menschenrechte übernehmen, egal wo sie produzieren", sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen.

Mit dem Gesetz sollen Großunternehmen für die Zustände bei ihren Zulieferern in die Pflicht genommen werden. „Es ist höchste Zeit, dass wir als Europa Ausbeutung von Mensch und Natur unterbinden“, betont Reimon und weiter: „Konzerne dürfen sich künftig nicht mehr ihrer Verantwortung entziehen können.“

