AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns

Wien (OTS) - Am Freitag, den 25. Februar 2022, mustern 382 Soldatinnen und Soldaten an der Heeresunteroffiziersakademie im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Chef des Generalstabes, General Robert Brieger und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander am Sportplatz der Towarek-Schul-Kaserne in Enns aus. Im Rahmen der Ausmusterung erhalten die 355 Männer und 27 Frauen ihren ersten Unteroffiziersrang „Wachtmeister“.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-19-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 24. Februar 2022, 16:00 Uhr, +43 (0)664-622-7304 bzw. presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

ab 13:00 Uhr Einlass und Kontrolle der 3-G-Regel

13:30 Uhr Einmarsch und Aufstellung am Sportplatz

14:00 Uhr Beginn des Festaktes

- Große Flaggenparade

- Beförderungen von Auszumusternden

- Ansprachen u.a. von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalstabchef Robert Brieger und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander

ca. 15:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Im Anschluss gibt es Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Ein Betreten des Geländes ist nur unter Einhaltung der 3-G-Regel gestattet.

Zeit & Ort

Treffpunkt am 25. Februar 2022,

ab 13:30 Uhr beim Sportplatz der Towarek-Schulkaserne;

Forstbergstraße 20, 4470 Enns

