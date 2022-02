Aus Know-Your-Customer wird Know-Your-Cargo - Arvato Financial Solutions kooperiert mit Nexxiot und bringt die KYC-Idee in die Logistik-Branche

Gütersloh / Zürich (ots) - Als Arvato Financial Solutions vor zwei Jahren mit cinfoni (Customer Information Network Intelligence) an den Start ging, richtete sich das KYC-Projekt ausschließlich an Banken und deren Firmenkunden. Die Bertelsmann-Tochter hatte einen regulatorischen Standard entwickelt, der die maßgeschneiderte Zusammenstellung von regulatorischen Daten (z.B. Know Your Customer), deren Validierung und die internationale netzwerkbasierte Bereitstellung vereinfachen soll. Sowohl Banken als auch Kunden profitieren dabei von der erforderlichen maximalen Transparenz und dem sehr hohen Digitalisierungsgrad. Dadurch werden standardisierte regulatorische Prozesse vereinfacht und für beide Seiten extrem beschleunigt.

Was bisher in der Bankenwelt aufgrund institutioneller Hürden noch nicht zur vollen Entfaltung kam, nimmt jetzt Fahrt in der Logistik-Branche auf. Mit Nexxiot kooperiert nun ein internationaler Logistik-Player, der zusammen mit seinem Hauptinvestor wie kein anderer für den Digitalgeist in der Tradetech-Branche steht.

Die Investition ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Know Your Cargo-Initiative von Nexxiot. Und die Ziele, die man sich gemeinsam gesteckt hat, ähneln denen, der Finanzwelt: der Logistikbranche die gleiche Verantwortlichkeit, Sicherheit und das gleiche Vertrauen zu geben, wie es die weltweit eingeführten Know Your Customer Regeln in der Finanzdienstleistungsbranche bieten. Die dadurch erreichte Transparenz wird künftig dazu beitragen, den illegalen Handel einzudämmen, die Frachtsicherheit zu verbessern und durch die gesteigerte Effizienz CO2-Emissionen zu reduzieren.

Stefan Kalmund, CEO von Nexxiot zeigt sich daher sehr erfreut über die Kooperation: "Als wichtiger Global Player mit hohem Innovationsgeist ist die Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions der ideale Partner, um eine intelligente Frachtversandplattform zu entwickeln, die den Anforderungen des Handels des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Die Technologie von Nexxiot ist bereits führend bei der Digitalisierung des Frachtverkehrs in Europa und darüber hinaus, und diese neue Zusammenarbeit verspricht, ihre weltweite Verbreitung zu beschleunigen.

"Es besteht eine enorme Chance, die globale Frachtschifffahrtsbranche durch den Einsatz digitaler Lösungen und die Anwendung von KI auf Basis von Big Data zu verändern", sagt Jörg Schnelle, CCO von Arvato Financial Solutions. "Wir freuen uns, ein Investor von Nexxiot zu sein und sind gespannt auf eine geschäftliche Zusammenarbeit, die die digitale Revolution einer ganzen Branche zu beschleunigen verspricht.

Paul Haase, der bei Arvato Financial Solutions für Cinfoni verantwortlich ist, sieht einen großen Vorteil darin, dass die Bertelsmann-Tochter bereits entscheidende Vorarbeit in der Bankenbranche geleistet hat: "Dass wir für cinfoni von Anfang an den hoch komplexen Anforderungen der Banken gerecht werden mussten, zahlt sich nun umso mehr aus. Die Herausforderungen, die ein digitaler Logistik-Pionier wie Nexxiot diesbezüglich hat, sind nicht weniger anspruchsvoll. Die Kombination aus der Technologie und der internationalen Vernetzung der cinfoni-Plattform ermöglicht uns, gemeinsam mit Nexxiot ein echtes end-to-end Know Your Cargo abzubilden, das den Markt revolutionieren wird."

Über Arvato Financial Solutions

Arvato Financial Solutions bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohl für international agierende als auch für renommierte lokale Unternehmen, damit diese ihr Credit Management einem Spezialisten überlassen und sich selbst stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Die angebotenen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen des Kundenlebenszyklus: vom Kreditrisikomanagement über Payment-, Factoring- und Accounting-Lösungen bis hin zum Forderungsmanagement.

Das Team von Arvato Financial Solutions besteht aus rund 7.000 Experten in 15 Ländern, die ein Ziel vereint: reibungsloses und effizientes Credit Management für das bestmögliche finanzielle Ergebnis unserer Kunden.

Für weitere Informationen besuchen Sie finance.arvato.com

Über Nexxiot

Die Nexxiot AG mit Sitz in Zürich ist Impulsgeber für die digitale Logistik von morgen. Ziel des Unternehmens ist es, die weltweiten CO2-Emissionen um fünf Prozent zu reduzieren, indem es die Effizienz von Gütertransporten steigert und Leerfahrten reduziert. Mit modernster Technologie unterstützt es seine Kunden dabei, die Potenziale ihrer Transportdaten effektiv zu nutzen. Dafür bietet Nexxiot eine integrierte Lösung zum Verfolgen, Finden und Schützen von Fracht an. Der Einsatz der Lösung in über 160 Ländern weltweit und ein Netzwerk aus über 450 Roaming-Partnern bietet den Kunden zu jedem Zeitpunkt Vertrauen, Sicherheit und Transparenz. In der Nexxiot-eigenen Logistik-Cloud sind die Daten von mehr als 4 Milliarden zurückgelegten Transportkilometern gespeichert. Mitarbeiter aus über 20 Ländern tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Neben dem Hauptsitz in der Schweiz ist Nexxiot in Deutschland, Schweden und den USA tätig und verfolgt eine globale Wachstumsstrategie. Mehr Informationen unter https://nexxiot.com/

