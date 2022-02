ACES schließt internationales Abkommen mit preisgekröntem Flughafen ab

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Bangalore International Airport Limited (BIAL) – der Betreiber des Kempegowda International Airport in Bengaluru (BLR Airport), einer der am schnellsten wachsenden Flughäfen der Welt, hat eine Vereinbarung mit ACES India Private Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Advanced Communications and Electronics Systems Company (ACES), für die Bereitstellung mobiler Infrastrukturdienste unterzeichnet, unter anderem auch 5G für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Im Rahmen der Vereinbarung sollen für einen Zeitraum von 10 Jahren mobile Infrastrukturdienste bereitgestellt werden, um eine moderne und intelligente Umgebung für Passagiere, Reisende, Bewohner der Umgebung und Besucher des Flughafens BLR zu schaffen.

Dr. Akram Aburas, der CEO von ACES, erläuterte die Vision ACES, als „International Neutral Host Champion" weiter in der Region zu expandieren. Die Vereinbarung sehe vor, dass das Unternehmen die Telekommunikationsinfrastruktur des Flughafens mit den neuesten modernen und intelligenten Technologien für mobile Dienste ausstattet, eine bessere Abdeckung gewährleistet und das Benutzererlebnis verbessert, indem die Geschwindigkeiten des mobilen Internets am Flughafen und in den Servicebereichen erhöht werden, erklärte er weiter. So entstehe eine synchrone 10-jährige Partnerschaft mit der Expansionsvision von BIAL für den „BLR Airport".

Dr. Khalid Al Mashouq, der CTO von ACES, versicherte, dass sich ACES mit der Unterzeichnung des Projekts verpflichtet, einen modernen Mobilfunknetzdienst für den öffentlichen Bereich bereitzustellen und somit das ganze Jahr über soziale und kommerzielle Aktivitäten für Passagiere am BLR Airport zu unterstützen. Der Flughafen ist eines der Kernelemente der Infrastruktur des Landes und gilt als eines der renommiertesten Projekte.

Der Flughafenbetreiber BIAL Management äußerte seinen Stolz hinsichtlich der Partnerschaft mit ACES, die darauf abzielt, die Infrastruktur mit den modernsten Mitteln für die drahtlose Kommunikation auszustatten und weiterzuentwickeln.

Die Veranstaltung wurde vom Leiter von ACES India Pvt. Ltd., Mohammed N. Mazher, sowie hochrangigen Beamten der ICT-, Beschaffungs-, Finanz- und Rechtsabteilung von BIAL besucht.

ACES India Private Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Advanced Communications and Electronics Systems (ACES). ACES ist eines der führenden internationalen Unternehmen bei der Umsetzung der Infrastruktur von Megaprojekten im Königreich Saudi-Arabien, Südostasien und dem Nahen Osten. Mehrere wichtige Projekte wurden bereits umgesetzt, unter anderem die Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka, das Projekt für den öffentlichen Nahverkehr der Metro in Riad, der King Khalid International Airport in Riad sowie weitere internationale Projekte. https://www.aces-co.com/

Bangalore International Airport Limited (BIAL) nahm im Mai 2008 den Betrieb auf und spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Wirtschaft der Region – und bietet Verbindungen zu wichtigen Zielen in Indien und auf der ganzen Welt. Es ist derzeit der verkehrsreichste Flughafen in Südindien und der drittgrößte im Land. Im Geschäftsjahr 2019 war er von 33,65 Millionen Passagieren genutzt worden. Der BLR Airport wurde anlässlich der Skytrax World Airport Awards 2020 zum fünften Mal in 11 Jahren als bester Regionalflughafen in Indien und Zentralasien ausgezeichnet. Der Flughafen gewann die Auszeichnung „Best Airport Staff" in Indien und Zentralasien bei den Skytrax Awards 2021. Es ist der einzige Flughafen in der Welt, der drei Jahre in Folge die ACI-ASQ Awards gewonnen hat. www.bengaluruairport.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1750331/ACES_BIAL_Logo.jpg

