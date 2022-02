Mit neuer Montagehalle zum neuen Unternehmenskonzept

Regionalprojekt des Monats Februar: Vorarlberger KMU etabliert industrielle Modulfertigung im Anlagenbau

Wien (OTS) - Mit der baulichen Erweiterung um eine Montagehalle setzt das Vorarlberger Haustechnik- und Anlagenbau-Unternehmen Wagner den Schritt in ein neues Geschäftsfeld und damit auch in ein neues Unternehmenskonzept: Das Angebot als spezialisierter Gewerbebetrieb wird ergänzt um die industrielle Produktion einbaufertiger Anlagenmodule. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds gefördert und zum EFRE-Regionalprojekt des Monats Februar gewählt: https://www.efre.gv.at/projekte/pdm

Im Rahmen des geförderten Projekts wurde an der Produktionsstätte des Unternehmens Wagner in Nüziders, Bezirk Bludenz, eine Montagehalle errichtet, die nun das Produktionsumfeld für das neue Geschäftsfeld Modulbau bietet. Edelstahlverrohrungen, etwa für Kraftwerkskühlungen oder Wärmerückgewinnungsanlagen, werden nach Kundenwunsch geplant und produziert, um dann einbaufertig zu Modulen montiert zu werden. Diese müssen dann am Bestimmungsort beim Kunden nur noch versetzt und angeschlossen werden. Die neue Halle verdoppelt die Produktionskapazität, das neue Geschäftsfeld verspricht einen kräftigen Wachstumsschub.

Wirkung in der Region

Für die Region bedeutet dies einen Impuls für mehr Wertschöpfung und Beschäftigung. Im Unternehmen Wagner selbst rechnet man langfristig mit der Schaffung von 10 bis 12 zusätzlichen Jobs zum derzeitigen Personalstand von 80. Zudem wird im Unternehmen mit diesem Schritt auch die Lehrlingsausbildung ausgebaut und durch Einrichtung einer Lehrwerkstätte und mit dem neuen Ausbildungszweig Schweißtechniker weiterentwickelt.

Das EFRE-Förderprogramm

In der Förderperiode 2014 bis 2020 wurden im EFRE-Programm „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ (IWB/EFRE) österreichweit rund 536 Mio. Euro an EFRE-Förderungen eingesetzt, die Mittel sind bis 2023 auszubezahlen. Durch REACT-EU, einem Teil des Covid-Wiederaufbauplans, wurde das Programm um 158 Mio. Euro aufgestockt. Diese Förderungen werden in Kombination mit privaten sowie nationalen, öffentlichen Mitteln des Bundes und der Länder vergeben. Dadurch wurde bisher ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro erreicht.

Projektportrait auf https://www.ots.at/redirect/efre.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Verwaltungsbehörde IWB/EFRE bei der ÖROK-Geschäftsstelle

Mag. Claudia Anreiter

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 53 53 444-33

anreiter @ oerok.gv.at