Stellantis erzielt im ersten Jahr Rekordergebnisse mit 11,8 % Marge(1)(2) und €13,4 Mrd. Nettogewinn(1) auf Pro-forma-Basis

Nettoerlöse 152 Mrd. Euro (plus 14%) +++ Margin 11,8% +++ Nettogewinn 13,4 Mrd. Euro (fast das Dreifache im Vergleich zum Vorjahr)

Die heutigen Rekordergebnisse beweisen, dass Stellantis gut positioniert ist, um auch in einem sehr unsicheren Marktumfeld starke Leistungen zu erbringen. Ich danke allen Stellantis-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Regionen, bei allen Marken und Funktionen ganz herzlich für ihren Beitrag zum Aufbau unseres neuen Unternehmens, das von seiner Vielfalt angetrieben wird. Ich möchte diese Gelegenheit ebenfalls nutzen, um dem Managementteam für seine unermüdlichen Anstrengungen bei starkem Gegenwind zu danken, dem wir ausgesetzt waren und dem wir standgehalten haben. Gemeinsam konzentrieren wir uns auf die Umsetzung unserer Pläne auf dem Weg zu einem nachhaltigen Mobility-Tech-Unternehmen. Carlos Tavares, CEO Stellantis

Nettoumsatzerlöse (1) von €152 Mrd., Anstieg um 14 %

Das wertberichtigte operative Ergebnis(1)(2) („AOI“) verdoppelte sich nahezu auf €18 Mrd., mit einer Marge von 11,8% - alle Segmente profitabel

Nettoergebnis(1) von €13,4 Mrd., fast das Dreifache im Vergleich zum Vorjahr

Freier operativer Cashflow(1)(3) von €6,1 Mrd., hauptsächlich angetrieben durch starke Rentabilität und Netto-Cash-Synergien

Starke Umsetzung von Synergien mit einem Netto-Cash-Vorteil von €3,2 Mrd.

Starke verfügbare operative Liquidität von €62,7 Mrd.

Auszahlung einer ordentlichen Dividende in Höhe von €3,3 Mrd., vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre

Bei den mit (1) gekennzeichneten Zahlen handelt es sich um Pro-forma-Zahlen, die so dargestellt werden, als ob die Fusion am 1. Januar 2020 stattgefunden hätte. Siehe Anmerkung 1 auf Seite 15. Alle Vergleiche beziehen sich auf das Pro-forma-Geschäftsjahr 2020(1)

AMSTERDAM, den 23. Februar 2022 - Stellantis N.V. hat 2021 Rekordergebnisse erzielt: Das neue Unternehmen, das am 17. Januar 2021 gegründet wurde, hat in hohem Tempo Synergien aus der Fusion gehoben und solide Verkaufserfolge erzielt – vom ersten Tag an angetrieben durch einen klaren Fokus auf eine schnelle Umsetzung. Stellantis stellte in dem Jahr zudem ehrgeizige Elektrifizierungs- und Software-Pläne vor, mit geplanten Investitionen von mehr als 30 Mrd. Euro bis 2025 und der Ankündigung starker Partnerschaften in den Bereichen Batterietechnologie, Batteriematerialien und Softwareentwicklung.

Im Jahr 2021 führte Stellantis mehr als 10 neue Modelle ein, darunter den Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, Jeep® Grand Cherokee, Jeep® Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, Opel Rocks-e und Peugeot 308. Das Unternehmen beschleunigte seine kommerzielle Dynamik im Bereich der emissionsarmen Fahrzeuge (LEV) durch volles Ausschöpfen seines Portfolios von 34 LEV-Modellen auf dem Markt, einschließlich mittelgroßer Transporter mit Wasserstoff-Brennstoffzellen. Die weltweiten LEV-Verkäufe erreichten 388.000 Einheiten, was einem Anstieg von 160% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und wo beim Verkauf von batterieelektrischen Transportern in Europa (EU-30) die Spitzenposition erreicht wurde. Stellantis bestätigte seine starke Position auf dem globalen Nutzfahrzeugmarkt mit der Marktführerschaft sowohl in Europa (EU-30) als auch in Südamerika und erzielte mit rund 1 Million verkauften Fahrzeugen den höchsten jemals erzielten weltweiten Pickup-Absatz.

In Nordamerika wurde der Jeep Wrangler 4xe zum meistverkauften Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug im US-Autohandel im Jahr 2021.

In Südamerika war Stellantis im Jahr 2021 mit einem Anteil von 22,9% Marktführer, und lag auch bei den Nutzfahrzeugen mit 30,9% Marktanteil vorn.

Im erweiterten Europa war Stellantis 2021 mit einem Marktanteil von 33,7% Marktführer bei den Nutzfahrzeugen (EU-30). Der Peugeot 208 war in Europa (EU-30) nicht nur das meistverkaufte Fahrzeug, sondern der 2008 war 2021 auch die Nummer eins im B-SUV-Segment.

Im Nahen Osten und in Afrika stiegen die konsolidierten Auslieferungen um 6%, während der Marktanteil in den meisten wichtigen Märkten im Vergleich zum Vorjahr zunahm.

In Indien und im asiatisch-pazifischen Raum bereitet das Unternehmen die Markteinführung des brandneuen Citroën C3 vor, der in Indien entwickelt und produziert wird.

In China hat die Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co. Ltd (DPCA) ihr jährliches Verkaufsvolumen gegenüber 2020 mit 100.000 verkauften Einheiten mehr als verdoppelt, und Stellantis wurde zum viertgrößten Independent After Market (IAM) Teilehändler in China mit einem Umsatzwachstum von ca. 30% im Jahresvergleich.

Der weltweite Marktanteil von Maserati stieg auf 2,4%, wobei die Marktanteile in Nordamerika und China im Jahr 2021 bei 2,9% und 2,7% lagen.

Stellantis unternahm ebenfalls wichtige Schritte zur Stärkung seiner globalen Finanzierungsaktivitäten: in den USA mit der Gründung der Stellantis Financial Services US Corp., und in Europa mit erweiterten Finanzierungspartnerschaften mit BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance und Santander Consumer Finance.

