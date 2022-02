FPÖ – Seidl: Gesundheitssystem kracht an allen Ecken und Enden

Stadtrat Hacker soll Impflotterie-Milliarde in den Ausbau stecken

Wien (OTS) - Seit Jahren warnt die Wiener FPÖ vor Personalmangel im Gesundheitssystem. Nun geht das Gesundheitspersonal, das nicht nur pandemiebedingt bereits aus allen Löchern pfeift, auf die Barrikaden und warnt vor einer weiteren Verschlechterung. „Neben der Versorgung der Patienten hat man im Wiener Gesundheitsverbund (WGV) das absurde Kunststück geschafft, den bürokratischen Aufwand ins unendliche zu steigern, was dazu führt, dass das medizinische Personal zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit – der Versorgung der Patienten – noch stundenlangen Papierkram zu erledigen hat. Entlastungspersonal für diese Tätigkeiten ist jedoch nicht geplant“, ärgert sich der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Das lange Warten auf Operationen und Bestrahlungen bringt Patienten an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Belastbarkeit. Dieses Problem besteht ebenfalls seit vielen Jahren, auch hier liegt der Grund im Personalmangel. Gut ausgebildete Fachärzte wandern ob der Arbeitsbedingungen und der eher mauen Bezahlung in den Wiener Spitälern immer mehr ab, Pflegepersonal gibt es ohnehin viel zu wenig. Dem wird von Seiten der WGV-Führung und des Gesundheitsstadtrates nichts entgegengesetzt. Dasselbe Schauspiel erleben wir auch bei den überfüllten Ambulanzen, wo die Wartezeiten teilweise bis zu 24 Stunden betragen, wie die ‚Krone‘ heute berichtet. „Die Untätigkeit der Stadtregierung in diesem Bereich macht einfach nur zornig. Die Gesundheit der Menschen ist das höchste Gut und schließlich zahlt jeder Wiener nicht gerade wenig in das System ein. Dafür kann er sich auch die beste Gesundheitsversorgung erwarten. Doch in Wien rennen die Uhren anders, da wird das Geld lieber bei Krankenhausbauten versenkt oder Spitals-Managern in den Rachen geworfen. Dem Herrn Stadtrat sei geraten, die Milliarde aus der Impflotterie in den Ausbau des Wiener Gesundheitswesen zu stecken“, schließt Seidl.

