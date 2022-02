FPÖ – Nepp: Wiener Energiezuschuss muss rasch umgesetzt werden

Ludwig muss sich an sein Versprechen halten

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig hat im gestrigen ORF-Report einen Energiezuschuss für die Wiener Bevölkerung in den Raum gestellt. Damit komme er einer wochenlangen Forderung der FPÖ endlich nach, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. „In Anbetracht der ohnehin schon sehr hohen Energiekosten ist nun ein rasches und vor allem unbürokratisches Handeln unumgänglich. Zudem steht durch den Konflikt in der Ukraine zu befürchten, dass die Gaspreise weiter anziehen und damit auch die Güter des täglichen Bedarfs sich erheblich verteuern werden“, warnt Nepp.

Nun ist es die Aufgabe der Stadtregierung, einen Ausgleich für die Wienerinnen und Wiener zu schaffen, die ohnehin schon unter der Anhebung der Gebühren, der Verteuerung von Strom und Gas sowie der Rekord-Inflation leiden. „Die finanzielle Belastung darf nicht weiter steigen. Ludwig muss auch auf die Bundesregierung einwirken, um zusätzliche Steuererleichterungen zu erreichen und damit längerfristige Entlastung zu schaffen. Er selbst muss sofort die Gebühren-Valorisierung aussetzen und auf die Landesabgabe bei der GIS verzichten. Das wäre ein wichtiges Signal in Richtung Bund auf der einen Seite und eine Hilfe für die Menschen auf der anderen“, sagt Nepp abschließend.

