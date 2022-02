GLOBAL 2000-Studie: Innsbruck braucht Ausstiegsplan aus Öl- und Gasheizungen bis 2040

Innsbruck (OTS) - In der aktuellen GLOBAL 2000-Studie „So heizen Österreichs Landeshauptstädte“ wird die Wärmeversorgung der österreichischen Landeshauptstädte untersucht. „Innsbruck hat nach wie vor eine schwer klimaschädliche Wärmeversorgung. Gemeinsam mit Klagenfurt hat Innsbruck den höchsten Anteil von Heizöl an der Wärmeversorgung – das verursacht hohe Emissionen. Wichtig ist, dass diese Ölheizungen nicht gegen Gasheizungen getauscht werden, sondern auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung gesetzt wird“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Gemeinsam mit Klagenfurt hat Innsbruck mit 43 Prozent den höchsten Anteil von Heizöl aller Landeshauptstädte an der Wärmeversorgung. Erdgas hat einen Anteil von 30 Prozent, Strom, Fernwärme und erneuerbaren Energien decken einen Anteil von jeweils rund 10 Prozent des Wärmebedarfs. 80 Prozent der Wärmeversorgung Innsbrucks sollten daher dringend einem Systemwechsel unterzogen werden. Die regelmäßige Erhebung aktueller Daten sollte ebenso rasch eingeführt werden, denn letzte Datenerhebung liegt lange zurück.

Innsbruck verfolgt ein Zielbild der Energieautonomie 2050 und will bis dahin eine 100-prozentige erneuerbare Energieversorgung bereitstellen. Mit 2050 wird allerdings ein vergleichsweise spätes Zieldatum genannt, andere Städte wollen dieses Ziel bereits 2040 erreichen. Positiv ist, dass die Stadt Innsbruck mit eigenen Mitteln Wärmepumpen und thermische Sanierungsmaßnahmen fördert.

Die gesamte Landeshauptstädte-Studie finden Sie HIER.

Alle Grafiken zur Studie finden Sie HIER.



