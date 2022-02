Martina Kaufmann: Startschuss für die Schaffung der „Höheren beruflichen Bildung“ ist gefallen

ÖVP-Sprecherin für Berufsausbildung und Lehre: Die „Höhere berufliche Bildung“ wird für mehr Durchlässigkeit im Ausbildungssystem sorgen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Für Nationalratsabgeordnete Martina Kaufmann, ÖVP-Sprecherin für Berufsausbildung und Lehre, stellt der heutige Ministerratsvortrag von Bundesministerin Dr. Margarethe Schramböck den Startschuss für die „Höhere berufliche Bildung“ dar. „Die Lehre ist das Aushängeschild der österreichischen Ausbildungslandschaft. Aber wer sich nach der Lehre weiterbilden will, muss, wenn er nicht die Möglichkeit eines Meisters hat, beinahe zwangsläufig an eine Hochschule wechseln.“

Viele würden das jedoch gar nicht wollen und lieber eine – auf ihrem erlernten Beruf aufbauende – Ausbildung machen, welche die typischen Lebensbedingungen des erlernten Berufes abbildet und auch auf die unterschiedlichen Lerntypen eingeht, so Kaufmann weiter. „Nicht jeder kommt mit dem hochschulischen System zurecht, nicht jeder möchte für eine weiterführende Ausbildung an eine Uni und viele möchten so praxisnah als möglich lernen. In der Schweiz ist dieses „Tertiär B“ genannte System bereits gut entwickelt und wird gerne angenommen. Auch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Jetzt müssen wir handeln, um nicht ins Hintertreffen zu kommen.“

„Mit der Weiterentwicklung der beruflichen Ausbildung in den NQR-Niveaus 5 bis 8 kann eine flexible, inklusive und wertvolle Alternative zur Hochschulbildung geschaffen werden. Den Absolventinnen und Absolventen einer Lehre steht damit eine weitere Türe offen, die ihnen einen noch besseren Zugang zu Führungspositionen und höhere Berufschancen eröffnet“, freut sich die Abgeordnete über den Startschuss zum Dialog.

„Jetzt müssen mit einer breiten Beteiligung die gesetzliche Rahmenbedingung für die ‚Höhere berufliche Bildung‘ geschaffen werden, um nach der Reform der ‚hochschulischen Weiterbildung‘ den nächsten Meilenstein im österreichischen Ausbildungssystem zu setzen. Damit schaffen wir in Österreich Zukunft, begegnen dem Fachkräftemangel, sorgen für eine echte Wahlfreiheit im Bildungssystem und stärken die Chancen von tausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, sagt Kaufmann abschließend.

(Schluss)

