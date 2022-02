AVISO: Cyber-Forensiker im Pressegespräch: Internet of Things - der Feind in meinem Heim?

IT-Ziviltechniker und Sachverständiger für Telematik, DI Dr. Peter Mandl, gibt Einblicke in die Problemfelder des Internet of Things

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 24.02.2022 um 9:30 Uhr findet ein Pressegespräch mit dem renommierten IT-Ziviltechniker, Sachverständigen und Cyber-Forensiker Peter Mandl statt.



Unter „Internet of Things“, also „Internet der Dinge“, versteht man smarte Alltagsgegenstände wie Autos, Alarmanlagen, Wecker, Fitnessarmbänder, Rasenmäher oder auch elektronische Zahnbürsten. Ziel ist es, Anwendern den Alltag bequemer zu gestalten, indem diese Geräte – via Verbindungen zu Netzwerken – für die Nutzer „mitdenken“. Ein bekanntes Beispiel sind Fitnessarmbänder, die den Träger auffordern mehr Schritte zu machen oder über erreichte Soll-Ziele informieren. Drucker können selbstständig neue Patronen im Internet bestellen, Smart Home überträgt jede Bewegung im eigenen Heim und Jalousien lassen sich per Smartphone aus der Entfernung steuern.

Die renommierte Agentur „Jupiter Research“ prophezeit eine Zunahme der „Internet of Things“-Verbindungen von 35 Milliarden in 2020 auf bis zu 83 Milliarden bis 2024, die Industrie mit eingerechnet. Die Geräte sind einfach in ihrer Anwendung, weil sie oftmals die menschliche Interaktion umgehen und über gespeicherte Daten der Nutzer (Verhalten, Geoinformationen, physiologische Informationen) verfügen. Diese Bequemlichkeit wird von Hackern allerdings häufig ausgenutzt!



Problematische Firmware

Firmware bezeichnet die Software, die bei der Herstellung eines Geräts darauf gespeichert wird. Sie stattet das Gerät erst mit der „Smartness“ also der Intelligenz aus, indem sie neben dem Ausführen der Gerätegrundfunktionen auch damit beginnt Daten zu sammeln. Es ist daher von enormer Bedeutung, dass diese Software aktuell ist und fehlerfrei funktioniert, um Kriminellen nicht Tür und Tor zu öffnen.



DI Dr.techn. Peter Mandl, gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und Ziviltechniker für Telematik (Überbegriff für Informationstechnologien, Elektro- und Nachrichtentechnik), lädt zum Termin am Donnerstag, 24.02.2022 um 09:30 Uhr, um über die konkreten Gefahren unverschlüsselter Datenübertragungen, unterschätzte Passwortsicherheit, Backdoors in Software und weitere Probleme Auskunft zu geben.



Der Termin wird per Videokonferenz stattfinden. Wir ersuchen Sie daher um vorherige Akkreditierung per Email an amely.brouwers @ arching.at. Der Link zur Videokonferenz wird Ihnen kurz vorher zugesendet.

