BMF-Sportlerinnen und -Sportler mit Topleistungen in Peking

3 der 9 Zollathletinnen und -athleten bringen Medaillen mit nach Hause

Wien (OTS) - In den letzten beiden Wochen war Österreich mit einem hochkarätigen Aufgebot an Athletinnen und Athleten bei den XXIV. Olympischen Winterspielen 2022 vertreten. Das Bundesministerium für Finanzen war mit 9 seiner Spitzensportlerinnen und Spitzensportler des BMF-Zollsportkaders auf Medaillenjagd – und das viermal äußerst erfolgreich!

Hochkarätig sind die Leistungen, die das gesamte BMF-Sportteam bei den Winterspielen gezeigt hat. Finanzminister Magnus Brunner freut sich mit den Athletinnen und Athleten über die erbrachten Leistungen:

„Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu diesen Erfolgen! Natürlich habe ich mit allen unseren Sportlerinnen und Sportlern mitgefiebert, ganz besonders möchte ich aber den Medaillengewinnern aus den Reihen unseres Zollsportkaders gratulieren!“

Ihre sportliche Leistung punktgenau abzurufen gelang in Peking vor allem 3 der BMF-Athletinnen und -Athleten aus dem Zollamt Österreich:

Katharina Liensberger konnte sich durch einen großartigen zweiten Lauf die Silbermedaille im Slalom der Damen sichern, nachdem Lukas Greiderer bereits am selben Tag die Bronzemedaille in der Nordischen Kombination gewinnen konnte. Zu den beiden Medaillen in den Einzelbewerben dann noch die Goldkrönung am Sonntag im Alpinen Teambewerb. Aus dem BMF trugen Katharina Liensberger und Stefan Brennsteiner zu diesem olympischen Teamerfolg maßgeblich bei.

„Ob nun Medaille oder Topleistung im jeweiligen olympischen Bewerb:

Seien Sie stolz auf sich! Ihre tägliche harte Arbeit hat Sie dorthin gebracht, wo Sie heute sind: An die Weltspitze. Ich freue mich jedenfalls sehr mit Ihnen und gratuliere Ihnen allen zur Teilnahme – denn schon diese ist eine Auszeichnung an sich“, so der Finanzminister zu den Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmern des BMF.

