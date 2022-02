BMSGPK: Therapiesprechstunde – Update zur antiviralen Therapie für SARS-CoV-2 Infektion / COVID-19

Gesundheitsminister informierte gemeinsam mit weiteren Expert:innen über neue Therapieansätze

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund im Rahmen einer online Veranstaltung rund 1000 Ärzt:innen über neue, antivirale Therapien gegen eine SARS-CoV-2 Infektion / COVID-19 informiert. Speziell niedergelassenen Ärzt:innen sollte mit der Veranstaltung die Möglichkeit geboten werden, sich von in der Behandlung von COVID-19 Erkrankungen führenden Mediziner:innen, auf den aktuellsten Stand bringen zu lassen. Damit sind sie künftig mit dem notwendigen Wissen ausgestattet, auch selbst COVID-19 Therapien in ihren Praxen durchzuführen. Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung waren Kurzvorträge von Expert:innen der 4. Medizinischen Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin der Klinik Favoriten (Wiener Gesundheitsverbund), mit Prim. Univ.-Doz. Dr. Christoph Wenisch an der Spitze, über alle derzeit am Markt befindlichen COVID-19 Medikamente. „Die Hausärztin, beziehungsweise der Hausarzt ist meist die oder der erste, an den sich die Patient:innen wenden. Eine gute Information der niedergelassenen Ärzt:innen über die zur Verfügung stehenden antiviralen Therapien, deren Möglichkeiten und deren Verschreibungspraxis ist wichtig, um die neuen Therapieformen niederschwellig und vor Ort anbieten zu können. Das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient:in und der niedergelassenen Ärztin, oder dem niedergelassenen Arzt hilft, das Verständnis für eine möglichst frühzeitige Einnahme der Medikamente zu erhöhen und allenfalls bestehende Bedenken durch eine umfassende Information über die Chancen, die diese neuartigen Therapieformen bieten, auszuräumen“, so der Gesundheitsminister.

Die Corona-Schutzimpfung bietet allerdings nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren COVID-19-Verlauf und die Impfung wird auch weiterhin die primäre Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie sein.

