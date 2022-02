Olympiasieger geben erstes TV-Interview nach Rückkehr bei krone.tv

Noch bevor sie zum Empfang beim Bundespräsidenten gingen, kamen Johannes Strolz und Katharina Liensberger ins krone.tv-Studio

Wien (OTS) - Die beiden Olympiasieger Katharina Liensberger und Johannes Strolz haben uns mit ihren sportlichen Höchstleistungen und Emotionen in den letzten zwei Wochen unvergessliche Gänsehautmomente beschert. Zurück in Wien haben die beiden Skirennläufer im krone.tv-Studio mit Moderatorin Michaela Mayer über ihre Olympia-Highlights in Peking geplaudert.

Was sich Johannes Strolz als Erstes gegönnt hat, als er in Wien angekommen ist und welche Party Katharina Liensberger jetzt in ihrer Heimat erwartet - das und noch mehr interessante Geschichten haben die beiden im exklusiven „Steilhang“-Spezial-Talk bei krone.tv verraten.

"Steilhang"-Spezial-Talk - am Dienstag, 22. Februar, um 19.50 Uhr sowie am Mittwoch, 23. Februar, um 19.50 Uhr auf krone.tv

