Parascript veröffentlicht mit SignatureXpert.AI® die bisher leistungsfähigste Signaturprüfungslösung

Longmont, Colorado (ots/PRNewswire) - SignatureXpert.AI® bietet eine Signaturprüfung mit noch nie dagewesener Genauigkeit. Die Software ermöglicht die Authentifizierung von Unterschriften in Anwendungen wie Scheckverarbeitung, Kreditvergabe, Briefwahl, Petitionen und unzähligen anderen Anwendungen, bei denen die Erkennung von Unterschriftenfälschungen entscheidend ist.

Parascript, das seit über 25 Jahren leistungsstarke Automatisierungslösungen anbietet und jährlich mehr als 100 Milliarden Dokumente verarbeitet, hat heute ein neues Produkt namens SignatureXpert.AI vorgestellt, das auf mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bankwesen und bei Behördenanwendungen aufbaut. Die Software bietet die höchste Genauigkeit bei der Unterschriftenprüfung, die in der Branche verfügbar ist. Die automatische Unterschriftenlokalisierung und -prüfung erfolgt durch eine leistungsstarke Kombination von Prüftechniken unter Einsatz mehrerer grundlegend verschiedener Algorithmen, deren Kern auf den innovativsten Methoden und Ansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Bildanalyse und Mustererkennung basiert. Die Kombination dieser Techniken ermöglichen eine derart hohe Verifizierungsrate und -genauigkeit, wie sie Menschen beim Prüfen nicht durchgängig erreichen können.

„Parascript ist seit Jahren ein anerkannter Anbieter von hochzuverlässiger Signaturanalyse, und mit diesem neuen Produkt gibt es wirklich keinen Grund mehr, warum Organisationen weltweit nicht alle Prozesse automatisieren, die mit Signaturen zu tun haben. Wir haben jetzt auch eine Lösung für schwer zu automatisierende Prozesse mit verlustbehafteten Daten, wie sie häufig in niedrig aufgelösten Aufnahmen von Behördenunterlagen und Daten von staatlich ausgestellten Ausweisen zu finden sind", so Greg Council, VP of Marketing & Product Management bei Parascript.

Die neue Version von SignatureXpert.AI lokalisiert und prüft automatisch Unterschriften auf einer breiteren Palette von Dokumenten. Das führt zu einer erheblichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit:

40% Steigerung der Leistung bei der Signaturprüfung für Daten, die von einem Signaturpad erfasst werden.

20% Leistungssteigerung bei Anwendungen zur Briefwahl, bei der häufig Abbildungen mit geringerer Auflösung aus DMV-Datensätzen verwendet werden.

Über 50% Kostenersparnis für die Bearbeitung von Ausschuss.

Einige Highlights:

SignatureXpert.AI lokalisiert und verifiziert automatisch Unterschriften auf einem breiteren Spektrum von Dokumenten

Das Produkt ist jetzt optimiert, um Fragmente auf jedem Dokument zu erkennen, das eine oder mehrere Unterschriften enthält. Der Dokumentenausschnitt kann neben den eigentlichen Unterschriften auch maschinell gedruckte oder handschriftliche Daten enthalten.

SignatureXpert.AI lokalisiert automatisch eine Unterschrift auf einem Eingabedokument, verifiziert sie gegen authentische Bilder der Unterschrift, die als Referenz bereitgestellt werden, und gibt ein Verifikationsergebnis zurück. Die folgenden Dokumenttypen wurden hinzugefügt:

Ausschnitte mit einer oder mehreren Unterschriften.

Ausschnitte mit zusätzlichen handschriftlichen Feldern wie Datum und Adresse.

SignatureXpert.AI ist vollständig in und mit FormXtra.AI 8.3 integriert.

SignatureXpert.AI ist ein Produkt der nächsten Generation, das auf den innovativsten Methoden und Ansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Bildanalyse und Mustererkennung basiert und auf über 15 Jahren Erfahrung in der Unterschriftenlokalisierung und -prüfung aufbaut. Das Ergebnis ist eine wahrhaft innovative Präzisionsautomatisierung für eine Vielzahl von Aufgaben bei der Signaturüberprüfung, die Prüfungen durch den Menschen bei weitem übertrifft.

SignatureXpert.AI liefert Ergebnisse für Dokumente mit einem breiteren Auflösungsbereich (96dpi-300dpi)

SignatureXpert.AI arbeitet zuverlässig beim Auffinden und Prüfen von Unterschriften auf Bildern mit geringer Qualität bzw. kleiner Schrift, wie Ausweise. Die Software erkennt automatisch die Qualität des Bildes und optimiert die erforderliche Bildvorverarbeitung entsprechend.

Dank all dieser Fähigkeiten ist SignatureXpert.AI in der Lage, ein breiteres Spektrum von Dokumenten zu verarbeiten und liefert eine bessere Bildqualität für eine Vielzahl von Anwendungen.

Informationen zu Parascript

Parascript verkauft nicht einfach nur Software, sondern tatsächliche, nachprüfbare Ergebnisse, mit denen Unternehmen jährlich über 1 Milliarde US-Dollar einsparen. Kunden entscheiden sich für Parascript, wenn sie mithilfe angewandter KI eine optimierte Datenerfassungslösung mit einem Höchstmaß an zuverlässiger Automatisierung erreichen wollen. Parascript verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme und automatisiert dokumentenorientierte Prozesse, die jedes Jahr über 100 Milliarden Dokumente umfassen. Wir haben die Postindustrie, kommerzielle Poststellen, staatliche Wahlen, den Zahlungsverkehr und Hunderte von anderen Prozessen automatisiert. Besuchen Sie Parascript.

