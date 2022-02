Valentin: Flächendeckendes Parkpickerl ist Meilenstein für den Klimaschutz

Mehr Platz für die Wienerinnen und Wiener, höhere Lebensqualität für alle

Wien (OTS) - In einer Woche ist es so weit: Dann kommt das Parkpickerl auch in die Bezirke Donaustadt, Floridsdorf, Hietzing, Liesing und nach ganz Simmering. Bisherige Auswertungen zeigen, dass dadurch der (Auto-)Pendlerverkehr reduziert wird, mehr Menschen auf die Öffis umsteigen und den Wiener*innen mehr Platz im öffentlichen Raum bleibt.

„Mit dieser gewonnenen Fläche im öffentlichen Raum ergeben sich neue Möglichkeiten zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt. Begrünungen oder Verkehrsberuhigungen sind dann noch besser machbar“, verweist Erich Valentin, SPÖ Gemeinderat und Vorsitzender des Verkehrs-Ausschusses auf die diversen Nutzungsmöglichkeiten für den neugewonnenen Platz im öffentlichen Raum. „Und fürs Klima setzt das flächendeckende Parkpickerl mit der Reduzierung des Autoverkehrs einen echten Meilenstein“, so Valentin weiters.

Zwtl.: Einnahmen aus Parkpickerl fließen in den Öffi-Ausbau

Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung fließen direkt in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Aktuell wird die U2/U5 gebaut, dazu kommen laufend neue Straßenbahnlinien wie die Linie 27, die Floridsdorf und die Donaustadt verbindet und auch grenzüberschreitende Straßenbahnlinien sind in Vorbereitung.

Zwtl.: Für Pendler*innen stehen Öffis und P&R-Anlagen bereit

Im rot-pinken Regierungsprogramm ist eine Halbierung der aktuell rund 200.000 Autopendler*innen bis 2030 festgeschrieben, das Parkpickerl ab 1. März 2022 in jedem Bezirk wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Für Pendler*innen bringt die Neuerung natürlich neue Herausforderungen, sie sollen verstärkt auf die Öffis umsteigen oder Park & Ride-Anlagen nützen.

Zwtl.: Volles Service der Stadt

Die Magistratischen Bezirksämter öffnen zusätzlich auch am Wochenende ihre Türen. Diesen Samstag und Sonntag ist dann nach Terminvereinbarung eine Pickerl-Beantragung am MBA möglich. „Die Stadt betreibt hier wirklich volles Service“, zeigt sich Valentin von dem Zusatzangebot begeistert.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at