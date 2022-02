Landau: „Die Menschen in der Ukraine brauchen jetzt rasch unsere Hilfe!“

Die Caritas stellt 300.000 Euro für Soforthilfe bereit und bittet dringend um Spenden. „Wir dürfen unsere Nachbarn jetzt nicht im Stich lassen!“

Wien (OTS) - „Die Situation in der Ukraine droht zu einer humanitären Katastrophe zu werden wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt hat“, zeigt sich Caritas Präsident Michael Landau am Dienstagvormittag besorgt. Bereits mehrmals hat Landau, auch in seiner Funktion als Präsident der Caritas Europa, in den vergangenen Tagen und Wochen auf die Not hingewiesen: „In den vergangenen acht Jahren sind bereits 1,5 Millionen Menschen zu Flüchtlingen im eigenen Land geworden. Und 2,9 Millionen Menschen sind schon heute auf humanitäre Hilfe angewiesen, weil sie schlicht nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Es mangelt an Lebensmitteln, an Heizmaterial und an medizinischer Versorgung. Die Situation ist dramatisch und sie dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen weiter verschärfen.“ Für 510.000 Kinder in den Regionen Donezk und Luhansk ist das Aufwachsen inmitten von Krieg zur schrecklichen Normalität geworden.

Landau appelliert erneut, jetzt das Leid der Menschen vor Ort nicht zu vergessen und die Sicherheit und den Schutz von Kindern, Frauen und Männern in den Mittelunkt der politischen Aufmerksamkeit und Anstrengungen zu stellen.

Caritas Österreich stellt zusätzlich 300.000 Euro für humanitäre Hilfe bereit

Bereits seit 30 Jahren ist die Caritas in der Ukraine im Einsatz. Seit Ausbruch des Konflikts im Jahr 2014 konnte die Hilfsorganisation mithilfe von Spendengeldern - auch aus Österreich – mehr als 800.000 Kindern, Frauen und Männern vor Ort helfen. Klaus Schwertner, Gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: “Mit den Spenden aus Österreich helfen wir oft dort, wo sonst niemand anderer mehr hilft – entlang der sogenannten Kontaktlinie im Osten, aber auch in den anderen Teilen des Landes. Aufgrund der sich zuspitzenden Situation stellt die Caritas nun weitere 300.000 Euro für Soforthilfe zur Verfügung. Konkret hilft die Caritas mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, von Heizmaterial und Hygieneartikeln bis hin zur Unterstützung von Kindern in Schulen und in sogenannten Child-Friendly-Spaces sowie der Pflege von älteren Menschen in entlegensten Dörfern.“ Landau: „Unsere Strukturen im Osten der Ukraine ermöglichen es uns, nun bereits in den kommenden Tagen und Wochen konkret zu helfen. Klar ist: Die Zivilbevölkerung braucht jetzt unseren Beistand, unsere Solidarität und unsere Hilfe.“

Bitte helfen auch Sie und spenden Sie jetzt!

Die Caritas ist seit 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Die aufgebauten Strukturen in der Ost-Ukraine ermöglichen es, sofort – in den kommenden Tagen und Wochen – zu helfen.

Wir bitten dringend um Spenden unter www.caritas.at/ukraine

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: Ukraine

Mit 25 Euro helfen Sie mit einem Nothilfepaket, das Zucker, Mehl, Tee, Sonnenblumenöl, Butter und Lebensmittelkonserven enthält.

